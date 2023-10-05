Maratón de Chicago 2023: ¿Cuándo es y cómo verlo en vivo?

¡Paren todo! En cuestión de días miles de corredores se pondrán en la línea de salida para recorrer los 42 kilómetros 195 metros que exige el Maratón de Chicago 2023, mismo que forma parte de la Wolrd Marathon Majors, mejor conocido como los 'six majors'.

Actualmente, la 'Ciudad de los Vientos' no sólo es conocida por sus rascacielos y paisajes, también por tener uno de los maratones más antiguos del mundo, pues su primera versión tiene registro en 1905 con menos de cinco mil participantes, pero ¿Qué nos espera para la edición 2023 y cómo puedes verlo?

¡Las personas mexicanas somos el grupo más grande de corredores internacionales del Maratón de Chicago! 🇲🇽 En @ConsulMexCho tendremos un área para echarle porras (cheer zone oficial) a las y los corredores mexicanos y latinos. ¡Les esperamos! pic.twitter.com/UEuQmAREOv — Consulado General de México en Chicago (@ConsulMexCho) October 3, 2023

¿Cuándo es el maratón de Chicago 2023 y cómo verlo en vivo?

El próximo domingo 8 de octubre se celebrará el Maratón Chicago con alrededor de 40 mil asistentes, entre los que destaca el grupo elite que competirá por los primeros lugares, para esta edición el favorito es el keniano, Kelvin Kiptum, quien tiene uno de los mejores registros en la distancia reina del atletismo y recientemente ganó los maratones de Londres y Valencia. Desde el ámbito nacional, Mauricio Méndez se perfila para ser uno de los mejores mexicanos, su mejor registro lo tiene con 2 horas 18 minutos y 36 segundos y se espera que por la rapidez del circuito busque un nuevo récord personal.

Durante Chicago 2023 podrás seguir a los corredores totalmente en vivo a través de la aplicación oficial de la organización ( ChiMarathon), misma que está disponible para el sistema iOS y Android. Es importante subrayar que para rastrear a un atleta en específico es importante conocer el número de participante, posteriormente podrás ver el kilómetro en el que se encuentra, el ritmo al que está realizando el maratón y el tiempo estimado de llegada.

¿Cuáles son los 6 majors en Maratón?

En 2006 las autoridades deportivas establecieron el reconocido circuito de los six majors, mismos que abarcan maratones en América, Europa y Asía y que actualmente están conformados por:



Chicago

Nueva York

Boston

Berlín

Londres

Tokio

Tras completarlos el corredor recibe la Six Star Finisher, misma que al día de hoy es una de las medallas más codiciadas por los apasionados del atletismo, quienes encuentran un reto al intentar completarlas.