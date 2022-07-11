Marcelo Arruda, asesinado frente a amigos en su fiesta de cumpleaños

Marcelo Arruda fue asesinado a tiros el sábado 9 por un policía criminal que invadió su fiesta de cumpleaños. El asesino es Jorge José da Rocha Guaranho, que fue disparado por Marcelo Arruda en un intento de defenderse.

Marcelo era tesorero del PT, partido al que estaba afiliado desde hacía más de diez años y por el que se presentó como concejal y teniente de alcalde en las últimas elecciones municipales.

Entre otros miembros del partido, la presidenta nacional del PT, la diputada federal Gleisi Hoffmann (PR), asistió al velatorio el domingo.

Según los testigos, Guaranho se dirigió al frente del salón donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de Marcelo, que tenía como tema el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

El asesino, según los informes, gritó "Aquí está Bolsonaro" y "Lula ladrón". Se marchó tras una breve discusión y dijo que volvería.

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Arruda fue entonces a su coche y cogió una pistola para defenderse. Guaranho volvió, irrumpió en la fiesta de cumpleaños y disparó a Arruda. El petista, ya herido en el suelo, también disparó al bolsonarista. Una cámara de seguridad grabó el crimen.

Según amigos y familiares, el guardia municipal Marcelo de Arruda nació en la favela y empezó a trabajar como limpiabotas.

Desde muy joven, aunque siempre vinculado a la militancia de izquierdas, según sus amigos, Marcelo siempre supo convivir con las diferencias y tuvo amigos de las más variadas ideologías.

En su fiesta de cumpleaños había amigos que votaron por Bolsonaro, vinculados a la Seguridad Pública, y que participaron en la fiesta con bromas y respetando las diferencias.

Los amigos aseguraron que el guardia nunca habría iniciado una pelea como lo hizo el Bolsonarista que invadió su fiesta y lo mató.

