Las marchas del IMSS vuelven a poner en alerta a miles de automovilistas en CDMX y Edomex. Personal activo y jubilados del Movimiento de Trabajadores del IMSS en Resistencia anunciaron nuevas protestas y un bloqueo que te obligarán a planear tus traslados esta semana.

¿Por qué vuelven a protestar los trabajadores del IMSS?

El personal activo y los jubilados acusan hostigamiento y represión laboral, exigen suministro de insumos y medicamentos, reclaman servicios de salud dignos y defienden su Régimen de Jubilaciones y Pensiones. También presionan para obtener respuesta a las mesas de diálogo que pidieron ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Punto exacto, fechas y horarios de las marchas del IMSS

Anota las tres citas que confirmó el movimiento:

Miércoles 25 de noviembre (15:00 horas): El Frente de Mujeres Trabajadoras del IMSS convoca su primera concentración en la Glorieta de las Mujeres que Luchan , sobre Paseo de la Reforma, en CDMX.

El Frente de Mujeres Trabajadoras del IMSS convoca su primera concentración en la , sobre Paseo de la Reforma, en CDMX. Jueves 26 de noviembre (15:00 horas): Trabajadores y jubilados alistan un bloqueo afuera de la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro , con posibles afectaciones en Viaducto Tlalpan y sus alrededores.

Trabajadores y jubilados alistan un bloqueo afuera de la , con posibles afectaciones en Viaducto Tlalpan y sus alrededores. Sábado 5 de diciembre (10:00 horas): El contingente traslada la protesta a Toluca, Estado de México, aunque todavía no definen el recorrido.

Alternativas viales ante las marchas del IMSS

Para esquivar las afectaciones viales que le deparan a la ciudad de México (CDMX). Toma en cuenta las siguientes rutas alternativas para evitar atorarte durante estas movilizaciones:

- Para la primera movilización en la Glorieta de las Mujeres que Luchan (Paseo de la Reforma), utiliza como rutas alternas: Avenida Chapultepec, Circuito Interior o Puente de Alvarado.

- Si tu trayecto se ve afectado por la segunda movilización cerca del Metro Viaducto de la Línea 2, considera desviar tu camino por Eje Central Lázaro Cárdenas o Avenida Congreso de la Unión.

- Para la tercera movilización en Toluca, mantente atento a los avisos viales del 5 de diciembre, ya que el recorrido aún no ha sido definido por los organizadores.