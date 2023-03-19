Mitin de AMLO en Zócalo reúne a 500 mil personas: Segob de CDMX

Este sábado 18 de marzo de 2023 se conmemora el 85 aniversario de la Expropiación petrolera, decisión del general Lázaro Cárdenas de nacionalizar la industria petrolera en 1938. El Presidente de la República Mexicana (AMLO), celebró con un mitin en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México (CDMX). Revive a través de Fuerza Informativa Azteca (FIA) lo más destacado de la marcha de AMLO.

Mitin de AMLO en Zócalo reúne más de 500 mil asistentes



La Secretaría de Gobernación (Segob) de la Ciudad de México informó que el mitin del presidente López Obrador logró reunir más de 500 mil asistentes en el Zócalo capitalino.

En una estimación realizada por la @SSC_CDMX, la concentración con el presidente @lopezobrador_ convocó a 500 mil personas en el Zócalo. pic.twitter.com/qbk37FQdYr — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) March 19, 2023

Marcha de AMLO en el Zócalo: cerca de 250 mil personas

De manera preliminar se indica que en total el Zócalo capitalino recibió a 250 mil asistentes durante la marcha de AMLO con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

Cerca de 250 mil asistentes en la marcha de AMLO en el Zócalo|FIA

17:32 HORAS - AMLO ofrece discurso por conmemoración de 85 aniversario de la expropiación petrolera.

El presidente López Obrador agradeció a cada uno de los estados por su asistencia al Zócalo capitalino. Posteriormente, enumeró las acciones del expresidente Lázaro Cárdenas en torno a la expropiación petrolera.

AMLO en 85 aniversario de la expropiación petrolera

|CENTRO DE PRODUCCION CEPROPIE



“Entregó la tierra a campesinos y ayudó a obreros, impulsó su organización y llevó a cabo la expropiación y otros bienes de la nación”. AMLO

En el marco del 85 aniversario de la expropiación petrolera, AMLO exalto la unión de campesinos y trabajadores encabezada por Lázaro Cárdenas en 1938. De igual forma, aprovechó para desarrollar que la derecha criticó el movimiento:

Históricamente, la derecha se reagrupa cuando se trata de un cambio histórico, reivindicaciones a favor del pueblo, y se vuelve violenta. AMLO

El discurso del presidente finalizó entonando el Himno Nacional, al tiempo que todos los presentes al evento se ponían de pie para rendir los honores correspondientes.

17:22 HORAS

Octavio Romero Oropeza, Director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) toma la palabra; destaca las acciones del gobierno en materia energética.

Octavio Romero Oropeza ofrece discurso previo a marcha de AMLO|CENTRO DE PRODUCCION CEPROPIE



17:15 HORAS

Rocío Nahle García, titular de la Secretaria de Energía de México, ofrece discurso previó a marcha de AMLO, el Zócalo capitalino luce casi repleto.

Marcha de AMLO: Rocío Nahle García, ofrece discurso previo celebración de la expropiación petrolera.

17:00 HORAS:

AMLO sale de Palacio Nacional rumbo a la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera; saluda a simpatizantes quienes al grito de “Es un Honor estar con Obrador” saludan al presidente.

Marcha de AMLO: reciben al presidente a las afueras de Palacio Nacional

|CENTRO DE PRODUCCION CEPROPIE



AMLO salió de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la CDMX de la mano de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quienes saludaron felices a los simpatizantes.

Así salió el presidente @lopezobrador_ de Palacio Nacional en compañía de su esposa @BeatrizGMuller para encabezar el #mitin en el #Zócalo con motivo del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.



EN VIVO: https://t.co/hHHwJ0frfD pic.twitter.com/qEMxJJbW1k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 18, 2023

16:45 HORAS:

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne con gobernadores y “corcholatas” presidencial previo al evento para conmemorar 85 aniversario de la expropiación petrolera.

15:48 HORAS

Decenas de personas arriban a las inmediaciones del Zócalo capitalino, en donde se realizará un mitin convocado por el Presidente de la República.

En #CDMX miles arriban al #Zócalo para el #mitin programado esta tarde por los 85 años de la expropiación petrolera. Aquí imágenes de #FIA de la llegada de contingentes de distintas partes de México. pic.twitter.com/R1rI9CSmwa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 18, 2023

Sigue en vivo la marcha de AMLO en el Zócalo

Contingentes con música e instrumentos ya circulan por las calles aledañas al Zócalo capitalino, con instrumentos y música de banda, los simpatizantes están presentes en la marcha por los 85 años de la Expropiación Petrolera.

85 años de la Expropiación Petrolera: Marcha de AMLO en el Zócalo



¿Cuáles son los cortes viales por la marcha de AMLO en el Zócalo?

Debido a la manifestación que se realizará con motivo del 18 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer las alternativas viales para quienes buscan circular por la zona del Centro Histórico.

Marcha de AMLO en el Zócalo: así va el recorrido hacia el Zócalo

12:53 HORAS - Simpatizantes empiezan a llegar al Zócalo

Minutos antes de iniciar el evento que encabezará el presidente AMLO, el Zócalo capitalino comienza a recibir a los simpatizantes que participarán en la marcha este 18 de marzo.

Así luce el Zócalo de la #CDMX previo al evento que encabezará el presidente @lopezobrador_



Toda la información--> https://t.co/HMGAbFJLOo pic.twitter.com/hSribPBbKW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 18, 2023

10:40 HORAS - Comienzan a llegar autobuses

Comienzan a llegar las personas al Zócalo capitalino para conmemorar el 85 aniversario de la Expropiación petrolera junto a AMLO.