¿Por qué AMLO celebrará el 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, en el Zócalo capitalino?

Este próximo 18 de marzo se conmemora el 85 aniversario de la Expropiación petrolera, decisión del general Lázaro Cárdenas de nacionalizar la industria petrolera en 1938. Ante esto, el Presidente de la República Mexicana (AMLO), celebrará con un evento en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con AMLO, la resolución del expresidente Lázaro Cárdenas sobre el decreto de la Expropiación petrolera fueron "decisiones que beneficiaron a nuestro pueblo".

Dejó en claro que no contará con ningún invitado extranjero para la marcha del 18 de marzo; pues los principales asistentes serán los mexicanos. En ese sentido, en diversas ocasiones el presidente AMLO ha invitado a todos los ciudadanos a que asistan al Zócalo capitalino este próximo sábado.

Expropiación petrolera

¿Cuándo y a qué hora empieza la marcha de AMLO del sábado 18 de marzo de 2023?

El anuncio de la concentración que se dará el próximo 18 de marzo en el Zócalo capitalino en punto de las 17:00 horas, lo dio a conocer AMLO, pues destacó que en el marco de la Expropiación petrolera, convocó a una movilización para conmemorarla.

“Vamos a invitar a nuestros cantantes, los que le gustan a la gente, al pueblo, va a hacer fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, fueron sus palabras del pasado 25 de enero.

Asimismo, AMLO criticó que a sus adversarios no les gustará el evento del 18 de marzo, pues ellos "estuvieron a favor de las empresas extranjeras".

¿Qué es la expropiación petrolera?

La Expropiación petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Esto ocurrió el 18 de marzo de 1938, cuando el entonces presidente de México, el General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto, el cual consistió de la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras.

Con este decreto, se estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional. Esto ha permitido, según el Gobierno de México, tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos.

