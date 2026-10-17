Marcha Zombie 2026 en CDMX: Ruta, horario, ruta y calles afectadas

La Marcha Zombie 2026 recorrerá las calles de la Ciudad de México (CDMX) con la participación de personas disfrazadas desde zoombies hasta payasos. Si planeas asistir o transitar por la zona, es importante que conozcas los detalles del evento para organizar tus traslados y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

¿Cuándo será el marcha de zombies 2026 en CDMX y a qué hora?

La marcha está programada para el domingo 18 de octubre de 2026. La concentración y las actividades comenzarán a las 10:00 horas, mientras que la salida del contingente está prevista puntualmente para las 16:00 horas.

Quienes deseen maquillarse en el lugar podrán hacerlo con los maquillistas oficiales, que estarán disponibles a partir de las 11:00 horas. Antes del recorrido se contemplan actividades como batalla de aura y una pasarela zombie.

¿Dónde iniciará la ruta de la marcha zombie 2026 que y qué calles estarán afectadas?

El punto de reunión será la Avenida de la República, frente al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México (CDMX). Desde ahí, el contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino por la siguiente ruta:



Avenida de la República

Cruce de Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Zócalo de la Ciudad de México

La ruta contempla el paso de los participantes por estas vialidades, por lo que se recomienda tomarlas en cuenta al organizar los traslados.

Sin embargo, el sitio oficial no detalla horarios de cierres viales ni confirma qué calles tendrán afectaciones al tránsito vehicular. Cuando los zombis lleguen al Zócalo, los asistentes podrán tomarse fotografías.

¿La marcha zombie 2026 es gratis y cómo puedo participar?

Sí, la Marcha Zombie 2026 será gratuita y abierta al público. Para participar en el recorrido, la organización solicita ir disfrazado de zombie, de un personaje de cultura popular convertido en un muerto viviente o de algún personaje de Halloween como brujas y fantasmas.

Las madres, padres, tutores y espectadores pueden acompañar o disfrutar de la marcha sin necesidad de llevar un disfraz, siempre que permanezcan a los lados de la vialidad y dejen libre el paso del contingente.

Quienes quieran maquillarse en el punto de encuentro podrán acudir con los maquillistas oficiales desde las 11:00 horas, aunque este servicio tendrá una cuota de recuperación.