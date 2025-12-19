Marchas CDMX: Se esperan 7 concentraciones y diversas actividades de esparcimiento que afectarán las calles de la metrópoli

Las acciones comenzarán temprano dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Desde las 09:00 horas, diversos sectores poblacionales planean congregarse en el Monumento a la Revolución. Dicho sitio servirá como sede para un diálogo informativo masivo donde se expondrán diversas inquietudes sociales. Posteriormente, el flujo de manifestantes se desplazará hacia otro sector clave de la demarcación.

Aproximadamente a las 11:30 horas, se anticipa el arribo de inconformes a los alrededores de la Secretaría de Gobernación. Debido a que este inmueble se localiza específicamente sobre la calle Abraham González, la autoridad advierte sobre probables complicaciones vehiculares o cierres intermitentes en el corazón de la urbe durante la mañana.

Hacia el horario meridiano, el foco de atención se moverá a la alcaldía Miguel Hidalgo. A las 13:00 horas, está agendada una movilización justo frente a la sede diplomática estadounidense situada en Paseo de la Reforma. Dada la naturaleza del evento, los cuerpos de seguridad sugieren a los automovilistas extremar cuidados al circular por los carriles laterales de esta importante arteria vial, ya que la estancia de los contingentes podría obstruir el tránsito habitual.

El movimiento ciudadano continuará recorriendo el mapa metropolitano durante la franja vespertina. En el sector sur, precisamente en la demarcación Coyoacán, varios colectivos integrados por estudiantes convocaron a un encuentro a las 15:00 horas. Esta reunión tendrá lugar en zonas aledañas a Ciudad Universitaria.

Casi al finalizar la jornada, la alcaldía Iztapalapa también reportará actividad grupal. A las 17:00 horas, vecinos locales se juntarán en la explanada de su demarcación. El objetivo de esta concentración es discutir y tratar asuntos vinculados directamente con la prestación de servicios públicos urbanos en el área oriente.