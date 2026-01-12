¿Caos vial en pleno regreso a clases? Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX hoy 12 de enero 2026; alternativas viales

¡Qué no se te haga tarde! Algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) podrían verse afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 12 de enero 2026; te compartimos las calles cerradas y afectaciones viales en el regreso a clase.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las alternativas viales en CDMX.

