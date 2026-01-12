Logo Inklusion Sitio accesible
¿Caos vial en pleno regreso a clases? Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX hoy 12 de enero 2026; alternativas viales

Las manifestaciones y marchas para este lunes 12 de enero 2026 podrían afectar la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles cerradas.

Marchas en CDMX HOY 12 de enero 2026; calles cerradas y alternativas viales
¿Cómo va el avance en la CDMX hoy?|X: @OVIALCDMX
Escrito por:  Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) podrían verse afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 12 de enero 2026; te compartimos las calles cerradas y afectaciones viales en el regreso a clase.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las alternativas viales en CDMX.

Marchas en CDMX HOY 12 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales

Bloqueo en calles de Tláhuac y San Rafel Atlixco; alternativas viales

Manifestantes bloquean calles de la Av. Tláhuac y San Rafael Atlixco, alcaldía Tláhuac. Alternativas viales: Ermita Iztapalapa.

¿Qué marchas habrá en CDMX hoy 12 de enero 2026?

¡Toma precauciones! Estas son las marchas en CDMX para este 12 de enero 2026; conoce las calles afectadas.

⚠️ 7:00 horas - Manifestantes en Av. Marina Nacional, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.
⚠️ 8:00 horas - Protesta en Plaza Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
⚠️ 11:00 horas - Manifestantes en Barranca del Muerto, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

¿Qué autos no circulan hoy 12 de enero 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 12 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

