¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectadas por marchas para este lunes; alternativas viales
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?
¡Atención! Estas son las marchas que habrá en CDMX a lo largo del primer lunes del mes.
- 12:00 horas - Manifestación en Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
- 13:00 horas - Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, Iztacalco
A lo largo del día se espera la presencia de manifestantes en la Calzada de Tlalpan, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 02 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 2, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDlz3q pic.twitter.com/ovz76MgUXn
¿Qué autos no circulan hoy 2 de marzo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 2 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
Este lunes el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/XzVZBDXa6n— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 2, 2026