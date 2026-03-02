Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectadas por marchas para este lunes; alternativas viales

La CDMX comienza la semana con algunas afectaciones debido a las marchas de este lunes 2 de marzo 2026; te compartimos las calles cerradas y alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 2 de marzo 2026: Calles cerradas, afectadas y alternativas viales
Calles afectadas por marchas en CDMX este lunes|X: OVIAL_SSC
Notas,
Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Sal con tiempo! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este lunes 2 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 2 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales este lunes

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes?

¡Atención! Estas son las marchas que habrá en CDMX a lo largo del primer lunes del mes.

  • 12:00 horas - Manifestación en Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. 
  • 13:00 horas - Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, Iztacalco

A lo largo del día se espera la presencia de manifestantes en la Calzada de Tlalpan, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

¿Qué autos no circulan hoy 2 de marzo 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 2 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas

Notas