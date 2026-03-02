¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectadas por marchas para este lunes; alternativas viales

¡Atención! Estas son las marchas que habrá en CDMX a lo largo del primer lunes del mes.



12:00 horas - Manifestación en Av. Reforma, Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

13:00 horas - Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, Iztacalco

A lo largo del día se espera la presencia de manifestantes en la Calzada de Tlalpan, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.