  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Manifestantes cierran Paseo de la Reforma; alternativas viales por protestas este jueves

Te compartimos las calles cerradas y con afectaciones por las marchas, bloqueos y otras movilizaciones en la CDMX; estas son las rutas alternas este miércoles.

Marchas en CDMX HOY 20 de agosto 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas en CDMX este jueves|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 20 de agosto 2026.

Mapa de calles cerradas y otras afectaciones por las marchas de este jueves

Manifestantes cierran Paseo de la Reforma; alternativas viales

Un grupo de manifestantes realiza el cierre de circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo; se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales: Circuito Interior, av. Insurgentes, Eje 1 Norte y Arcos de Belén.

Reducción de carriles en Av. Insurgentes Sur

Se reporta la reducción de carriles en Av. Insurgentes al Sur, a la altura de Av. Acueducto, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) debido a la presencia de manifestantes.

Te compartimos las alternativas viales por la reducción de carriles: Av. Centenario y Av. I.P.N.

Afectaciones en Calzada de las Armas; alternativas viales

Se reportan afectaciones en Calzada de las Armas desde Macario Gaxiola hasta Zempoaltecas, en la alcaldía Azcapotzalco debido a obras.

Estas son las alternativas viales: Manuel Salazar y Av. Aquiles Serdán.

Servicios de emergencia en Benjamín Franklin

Se reporta la movilización de servicios de emergencia rumbo a Benjamín Franklin 175 a la altura de Sultepec, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Alfonso Reyes.

Se restablece circulación en calles de Venustiano Carranza

Manifestantes se retiran y se restablece la circulación de Venustiano Carranza a partir de 5 de febrero, así como Av. 20 de Noviembre desde la República de Uruguay, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este jueves?

El Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México compartió la agenda de movilizaciones para este jueves, que podrían afectar las principales de la capital del país.

🛑10:00 horas - Concentración de manifestantes en Av. Ricardo Flores Magón no. 1, col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑11:00 horas - Manifestantes en Calderón de la Barca no. 92, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
🛑11:00 horas - Manifestantes en Citlaltépetl no. 25, col. Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑12:00 horas - Concentración en Av. Río Churubusco no. 79, col. Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.
🛑14:00 horas - Manifestantes en Av. José Vasconcelos no. 10, col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves 20 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas