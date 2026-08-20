Manifestantes cierran Paseo de la Reforma; alternativas viales por protestas este jueves
Te compartimos las calles cerradas y con afectaciones por las marchas, bloqueos y otras movilizaciones en la CDMX; estas son las rutas alternas este miércoles.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 20 de agosto 2026.
Mapa de calles cerradas y otras afectaciones por las marchas de este jueves
Manifestantes cierran Paseo de la Reforma; alternativas viales
Un grupo de manifestantes realiza el cierre de circulación en el cruce de Paseo de la Reforma y Av. Hidalgo; se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales: Circuito Interior, av. Insurgentes, Eje 1 Norte y Arcos de Belén.
14:37 #PrecauciónVial | Manifestantes cierran el cruce de Av. Paseo la Reforma y Av. Hidalgo. #AlternativaVial Circuito Interior, av. Insurgentes, Eje 1 Norte y Arcos de Belén. pic.twitter.com/HKEsU0abUU— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
Reducción de carriles en Av. Insurgentes Sur
Se reporta la reducción de carriles en Av. Insurgentes al Sur, a la altura de Av. Acueducto, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) debido a la presencia de manifestantes.
Te compartimos las alternativas viales por la reducción de carriles: Av. Centenario y Av. I.P.N.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles en Av. Insurgentes al Sur a la altura de Av. Acueducto, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Centenario y Av. I.P.N. pic.twitter.com/rodWRUEuF1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
Afectaciones en Calzada de las Armas; alternativas viales
Se reportan afectaciones en Calzada de las Armas desde Macario Gaxiola hasta Zempoaltecas, en la alcaldía Azcapotzalco debido a obras.
Estas son las alternativas viales: Manuel Salazar y Av. Aquiles Serdán.
#PrecauciónVial | Afectada la circulación de Calzada de las Armas de Macario Gaxiola hasta Zempoaltecas, alcaldía Azcapotzalco, por #Obras. #AlternativaVial Manuel Salazar y Av. Aquiles Serdán. pic.twitter.com/bWUDaU78SI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
Servicios de emergencia en Benjamín Franklin
Se reporta la movilización de servicios de emergencia rumbo a Benjamín Franklin 175 a la altura de Sultepec, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Alfonso Reyes.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Benjamín Franklin 175 a la altura de Sultepec, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Alfonso Reyes pic.twitter.com/zVg2Ei4HR8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
Se restablece circulación en calles de Venustiano Carranza
Manifestantes se retiran y se restablece la circulación de Venustiano Carranza a partir de 5 de febrero, así como Av. 20 de Noviembre desde la República de Uruguay, alcaldía Cuauhtémoc.
Se restablece la circulación de Venustiano Carranza a partir de 5 de Febrero, así como Av. 20 de Noviembre desde República de Uruguay, alcaldía Cuauhtémoc, luego de manifestantes. pic.twitter.com/XpwLjrWo34— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este jueves?
El Centro de Orientación Vial de la Ciudad de México compartió la agenda de movilizaciones para este jueves, que podrían afectar las principales de la capital del país.
🛑10:00 horas - Concentración de manifestantes en Av. Ricardo Flores Magón no. 1, col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑11:00 horas - Manifestantes en Calderón de la Barca no. 92, col. Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
🛑11:00 horas - Manifestantes en Citlaltépetl no. 25, col. Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑12:00 horas - Concentración en Av. Río Churubusco no. 79, col. Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán.
🛑14:00 horas - Manifestantes en Av. José Vasconcelos no. 10, col. Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.
#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este jueves 20 de agosto de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/zfDsq0xTZN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/EIWbChQO1d— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 20, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves 20 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 20, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 20 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/pCBPV3hQ9H