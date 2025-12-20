Intensa actividad este sábado 20 de diciembre 2025: Estas son las marchas CDMX de hoy

Las tareas gremiales inauguran el cronograma dentro de la demarcación de Tlalpan. El reloj marcará las 9:00 horas cuando el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana inicie su manifestación.

El sitio elegido es la Rectoría General del centro educativo, localizada precisamente sobre la Prolongación Canal de Miramontes número 3855. En la colonia Rancho los Colorines, los agremiados llevarán a cabo la Tercera Mesa Plenaria de Negociación, una instancia crítica diseñada para revisar cuidadosamente cada demanda presentada por sus integrantes durante el ciclo vigente.

A medida que transcurre el tiempo matutino, el foco informativo se desplaza al corazón del perímetro Cuauhtémoc. Al mediodía, la Coordinadora Primero de Mayo citó a sus seguidores en el edificio de la Sección IX, ubicado en Belisario Domínguez número treinta y dos.

Este recinto del Centro Histórico albergará un foro de acompañamiento dedicado a los vendedores ambulantes de la organización poblana "28 de Octubre". La meta consiste en analizar la situación de dichos comerciantes y manifestar respaldo organizado desde la sede capitalina hacia el estado vecino.

En esa misma zona, 60 minutos después, la Glorieta de los Insurgentes —situada en el cruce de las avenidas Chapultepec e Insurgentes— servirá como punto de reunión para la población Emo local. Este evento, denominado Encuentro Generacional, busca congregar a jóvenes y adultos que comparten dicha identidad urbana en la colonia Juárez.

Los organizadores enfatizan que la finalidad primordial reside en promover valores fundamentales como el respeto mutuo, la coexistencia sin prejuicios y la plena integración entre todos los asistentes.

Finalmente, la noche estará marcada por el rugido de motores en el sector oriente y sur. El colectivo denominado Arrancones Tláhuac coordinó traslados que arrancan a las diecinueve horas desde la Fuente de San Pedro, en la calle Francisco I. Madero, y simultáneamente desde el paradero del metro UAM-I en Iztapalapa.

Posteriormente, a las 19:30, se registrará actividad en el número 1404 de la Avenida Tláhuac, dentro de Granjas Estrella. La movilización de motocicletas culminará su itinerario a las 20:30 en la intersección de División del Norte con Nezahualpilli, perteneciente al área de San Pablo Tepetlapa en Coyoacán. Estos desplazamientos nocturnos representan el cierre de una agenda diversa que abarca desde exigencias laborales hasta expresiones culturales.