Once concentraciones, una marcha y rodadas afectarán las calles de la CDMX HOY 24 de enero 2026
Fuerza Informativa Azteca trae par ti el minuto a minuto sobre marchas CDMX hoy así como alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades este sábado 24 de enero 2026.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha emitido un informe detallado sobre las condiciones de movilidad previstas para este sábado 24 de enero de 2026 en la capital del país.
Con el objetivo de que los habitantes puedan anticipar sus traslados y evitar demoras en sus actividades personales, las autoridades capitalinas confirmaron que la agenda del día se compone de 1 marcha, 11 concentraciones, 3 rodadas de motociclistas, 2 de ciclistas y 11 eventos orientados al esparcimiento en diversos puntos de la metrópoli.
Rodadas ciclistas
Rodada ciclista en la montaña de Tlalpan: 07:00 horas
La actividad deportiva comenzó de manera temprana en el sur de la urbe. Desde las 07:00 horas, el grupo denominado Giant, Passion Bike inició una rodada ciclista con un perfil recreativo y de alto rendimiento. El contingente partió desde la Carretera Picacho-Ajusco número 528, en la colonia Jardines del Ajusco. El destino final establecido para este grupo es el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, específicamente en la zona del Cerro Pico del Águila a la altura del kilómetro 21, dentro de la colonia Héroes de 1910.
Desplazamiento motorizado en Venustiano Carranza: 20:00 horas
Para el cierre de la jornada informativa, se prevé una movilización de motociclistas en la zona oriente. A las 20:00 horas, el colectivo Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo se reunirá en el Parque Recreativo Francisco I. Madero, ubicado en la avenida Circunvalación y su cruce con la calle Tapicería, en la colonia Morelos. Los participantes iniciarán un recorrido por la vialidad, aunque las autoridades han reportado que el punto de destino final de este grupo motorizado aún no ha sido definido por sus coordinadores, por lo que se recomienda precaución al circular cerca de la alcaldía Venustiano Carranza.
Movilizaciones hoy
Movilización ciudadana en Cuajimalpa: 10:00 horas
La única marcha registrada para esta jornada tendrá lugar en la zona poniente de la ciudad. A partir de las 10:00 horas, el Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa iniciará un recorrido con fines solidarios hacia el Refugio Franciscano A.C.
El punto de partida se ubica en el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa. Los manifestantes tienen planeado avanzar hasta la sede principal de la alcaldía Cuajimalpa, localizada en la intersección de la avenida Juárez y la avenida México, dentro de la colonia Cuajimalpa, donde concluirán su acto de presencia y apoyo a la organización mencionada.
Asamblea magisterial en la alcaldía Cuauhtémoc: 10:00 horas
Dentro de las concentraciones programadas, destaca la reunión que sostendrá la Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Este grupo, compuesto por docentes que han visto afectados sus patrimonios debido a créditos hipotecarios del FOVISSSTE, se dará cita a las 10:00 horas en el corazón de la capital.
El encuentro se llevará a cabo en el inmueble de la Sección IX de la Ciudad de México de dicha organización, situado en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro. El propósito fundamental de esta asamblea es difundir y analizar la información más reciente sobre los logros y alcances de los programas de reestructuración y liquidación de créditos FOVISSSTE proyectados para el ciclo 2026.