Once concentraciones, una marcha y rodadas afectarán las calles de la CDMX HOY 24 de enero 2026

Movilización ciudadana en Cuajimalpa: 10:00 horas

La única marcha registrada para esta jornada tendrá lugar en la zona poniente de la ciudad. A partir de las 10:00 horas, el Concejo del Pueblo Originario de San Pedro Cuajimalpa iniciará un recorrido con fines solidarios hacia el Refugio Franciscano A.C.

El punto de partida se ubica en el kilómetro 17.5 de la Carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa. Los manifestantes tienen planeado avanzar hasta la sede principal de la alcaldía Cuajimalpa, localizada en la intersección de la avenida Juárez y la avenida México, dentro de la colonia Cuajimalpa, donde concluirán su acto de presencia y apoyo a la organización mencionada.

Asamblea magisterial en la alcaldía Cuauhtémoc: 10:00 horas

Dentro de las concentraciones programadas, destaca la reunión que sostendrá la Asamblea de Trabajadores en Activo y Jubilados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Este grupo, compuesto por docentes que han visto afectados sus patrimonios debido a créditos hipotecarios del FOVISSSTE, se dará cita a las 10:00 horas en el corazón de la capital.

El encuentro se llevará a cabo en el inmueble de la Sección IX de la Ciudad de México de dicha organización, situado en Belisario Domínguez número 32, colonia Centro. El propósito fundamental de esta asamblea es difundir y analizar la información más reciente sobre los logros y alcances de los programas de reestructuración y liquidación de créditos FOVISSSTE proyectados para el ciclo 2026.