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Calles cerradas en CDMX este lunes: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este LUNES; conoce las alternativas viales

Marchas en CDMX HOY 5 de octubre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este martes rutas alternas
¿Qué calles están cerradas en CDMX por marchas y bloqueos?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 5 de octubre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos

Buen avance en calles de CDMX este lunes

En las primeras horas de este lunes se registra buen avance en calles Sidar y Rovirosa desde Congreso de la Unión hasta Calzada Ignacio Zaragoza; se recomienda manejar con precaución.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 5 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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