Calles cerradas en CDMX este lunes: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este LUNES; conoce las alternativas viales
Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 5 de octubre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos
Buen avance en calles de CDMX este lunes
En las primeras horas de este lunes se registra buen avance en calles Sidar y Rovirosa desde Congreso de la Unión hasta Calzada Ignacio Zaragoza; se recomienda manejar con precaución.
07:35 #BuenAvance muestra Sidar y Rovirosa desde Congreso de la Unión y hasta Calz. Ignacio Zaragoza. #MovilidadCDMX https://t.co/ET2HAqnnor— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. https://t.co/QncSDtZWSX— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 5, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 5 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 5 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/PwNkzlsxJ1— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 5, 2026