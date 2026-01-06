¿Caos en Día de Reyes? Marchas CDMX hoy 6 de enero: Sigue los bloqueos EN VIVO
¿Hay calles cerradas en la CDMX este Día de Reyes? Consulta el seguimiento minuto a minuto a las marchas hoy martes y laas vías alternas para circular.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy martes 6 de enero de 2026, Día de Reyes, en la Ciudad de México (CDMX). La información busca ayudarte a planear tus traslados con anticipación y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
Este listado de movilizaciones y concentraciones se elabora con base en el informe más reciente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Estas son las marchas agendadas para hoy
11:00 HORAS | Trabajadores del IPN
Se concentrarán en la Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional en Avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero. No se descarta que bloqueen calles aledañas.