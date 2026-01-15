¿Colapso en calles de CDMX? Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este jueves en la capital del país
Las marchas para este 15 de enero 2025 podrían afectar gravemente la circulación en algunas zonas de la CDMX; te compartimos las calles cerradas y afectadas.
¡Tráfico en plena quincena! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 14 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX hoy 15 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¿Qué autos no circulan hoy 15 de enero 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado verde
- Terminación de placas 1 y 2
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 15, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 15 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/qUEwnWyLgW