¿Colapso en calles de CDMX? Calles cerradas y afectaciones viales por las marchas de este jueves en la capital del país

Las marchas para este 15 de enero 2025 podrían afectar gravemente la circulación en algunas zonas de la CDMX; te compartimos las calles cerradas y afectadas.

Marchas en CDMX HOY 15 de enero 2025: Calles cerradas, afectaciones y alternativas viales
Calles afectadas por las marchas en CDMX este jueves|X; @OVIALCDMX
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez , Oscar Morales

¡Tráfico en plena quincena! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este miércoles 14 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX hoy 15 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales

¿Qué autos no circulan hoy 15 de enero 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este miércoles 14 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado verde
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Con hologramas 1 y 2

