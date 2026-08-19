Mapa de calles cerradas en CDMX: Afectaciones viales por marchas y bloqueos para este miércoles
Estas son las calles cerradas y con afectaciones por las marchas, bloqueos y otras movilizaciones en la CDMX; te compartimos las rutas alternas.
¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 19 de agosto 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos
Cierre circulación de San Lorenzo; zonas afectadas y alternativas viales
Un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación de San Lorenzo entre Amores y Gabriel Mancera; se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:
🔵 Ángel Urraza
🔵 Eje 8 Sur
🔵 Parroquia
09:29 #PrecauciónVial l Manifestantes cierran la circulación de San Lorenzo entre Amores y Gabriel Mancera. #AlternativaVial Ángel Urraza, Eje 8 Sur y Parroquia. pic.twitter.com/CjpCqaQJV0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2026
¿Qué marchas y bloqueos habrá en CDMX este miércoles?
El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que habrá a lo largo de este miércoles 19 de abril 2026; te compartimos las calles afectadas.
🛑 11:00 horas - Manifestantes en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Concentración en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, col. La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
🛑 18:00 horas - Manifestantes en Clave Sur y 2ª. Cerrada de Clave Sur, col. Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 19 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/wleAC9I7n4 pic.twitter.com/hU35aZpsTz
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/vickJt3X8L— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 19, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles 19 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 19, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 19 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/KYzh00LicB