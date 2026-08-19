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Mapa de calles cerradas en CDMX: Afectaciones viales por marchas y bloqueos para este miércoles

Estas son las calles cerradas y con afectaciones por las marchas, bloqueos y otras movilizaciones en la CDMX; te compartimos las rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 19 de agosto 2026: Calles cerradas y afectadas para este miércoles
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este miércoles?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 19 de agosto 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos

Cierre circulación de San Lorenzo; zonas afectadas y alternativas viales

Un grupo de manifestantes realizan el cierre de circulación de San Lorenzo entre Amores y Gabriel Mancera; se recomienda utilizar las siguientes alternativas viales:

🔵 Ángel Urraza
🔵 Eje 8 Sur
🔵 Parroquia

¿Qué marchas y bloqueos habrá en CDMX este miércoles?

El Centro de Orientación Vial compartió la agenda oficial de las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que habrá a lo largo de este miércoles 19 de abril 2026; te compartimos las calles afectadas.

🛑 11:00 horas - Manifestantes en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, col. Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Concentración en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, col. La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
🛑 18:00 horas - Manifestantes en Clave Sur y 2ª. Cerrada de Clave Sur, col. Pueblo de San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Como cada mañana, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este miércoles 19 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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