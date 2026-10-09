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¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy viernes en CDMX? Toma precauciones y que no se te haga tarde

Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este viernes; conoce las alternativas viales en CDMX

Marchas y bloqueos que se esperan en la CDMX este viernes 9 de octubre
¿Qué pasa hoy viernes 9 de octubre en la CDMX?| SSC CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México para este viernes 9 de octubre de 2026.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este viernes

Se espera una concentración de manifestantes en la alcaldía Xochimilco

A las 12 de la tarde se espera una concentración de manifestantes en la avenida Noria y Prolongación Ignacio Aldama.

¿Qué autos no circulan hoy 9 de octubre?

El Hoy No Circula para este viernes 9 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.

Engomado AZUL
Terminación de placas 9 y 0
Hologramas 1 y 2
Exentos hologramas 0 y 00

Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 15:00 horas se espera una marcha en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

Se espera una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 10 de la mañana se espera una concentración en la Secretaría de Gobierno, sobre la avenida Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico.

Se espera una concentración en Iztapalapa

A las 9 de la mañana se prevé una concentración en la alcaldía Iztapalapa en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Así como en la alcaldía Cuauhtémoc en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México.

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