¿Qué marchas y bloqueos habrá hoy viernes en CDMX? Toma precauciones y que no se te haga tarde
Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este viernes; conoce las alternativas viales en CDMX
En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México para este viernes 9 de octubre de 2026.
¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este viernes
Se espera una concentración de manifestantes en la alcaldía Xochimilco
A las 12 de la tarde se espera una concentración de manifestantes en la avenida Noria y Prolongación Ignacio Aldama.
06:27 #PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, col. Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2026
¿Qué autos no circulan hoy 9 de octubre?
El Hoy No Circula para este viernes 9 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.
Engomado AZUL
Terminación de placas 9 y 0
Hologramas 1 y 2
Exentos hologramas 0 y 00
El #HoyNoCircula de este viernes 9 de octubre en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2 y permisos. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 https://t.co/jFkkgBJ4JG— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 9, 2026
Se espera una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 15:00 horas se espera una marcha en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.
06:22 #PrecauciónVial | Considera marcha a las 15:00 horas de Digna Ochoa y Plácido No. 56, col. Doctores hacia Aldama y Mina, col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 9, 2026
Se espera una concentración en la alcaldía Cuauhtémoc
A las 10 de la mañana se espera una concentración en la Secretaría de Gobierno, sobre la avenida Plaza de la Constitución, en la colonia Centro Histórico.
Se espera una concentración en Iztapalapa
A las 9 de la mañana se prevé una concentración en la alcaldía Iztapalapa en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Así como en la alcaldía Cuauhtémoc en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México.