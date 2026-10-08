¿Qué pasa hoy en la CDMX? Marchas y bloqueos viales EN VIVO este jueves 8 de octubre
Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales en CDMX
En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México para este jueves 8 de octubre de 2026.
¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves
Se espera concentración de manifestantes en alcaldía Coyoacán
Durante el día se prevé una manifestación en el Hospital General de zona No. 32 en calzada del Hueso.
06:35 #PrecauciónVial | Durante el día se prevé concentración de manifestantes en Dr. Mario Madrazo Navarro” Calz. del Hueso, col. Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026
¿Qué autos no circulan hoy 8 de octubre?
El Hoy No Circula para este jueves 8 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.
Engomado VERDE
Terminación de placas 1 y 2
Hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este jueves 8 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/KLGk9lAAil— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 8, 2026
Se espera una concentración en la alcaldía Iztapalapa
A las 9:00 de la mañana se espera de una concentración sobre la calle Sur 103 en la colonia Mexicaltzingo,.
06:18 #PrecauciónVial | Por concentración de manifestantes a las 09:00 horas en calle Sur 103 no. 228, col. Mexicaltzingo, alcaldía Iztapalapa.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026
Se espera una concentración sobre avenida Cuauhtémoc
A las 8:30 de la mañana se espera de una concentración en Centro Médico Nacional Siglo XXI en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
06:16 #PrecauciónVial | A las 08:30 horas se prevé concentración de manifestantes en Av. Cuauhtémoc no. 330, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026
Se espera una concentración en Palacio Nacional
A las 7:00 de la mañana se espera de una concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
06:14 #PrecauciónVial | Durante el día espera de concentración de manifestantes en la Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 8, 2026