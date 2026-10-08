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¿Qué pasa hoy en la CDMX? Marchas y bloqueos viales EN VIVO este jueves 8 de octubre

Estas son las calles cerradas por marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales en CDMX

Marchas y bloques viales que esperan en la CDMX hoy jueves 8 de octubre
¿Qué pasa hoy jueves 8 de octubre en CDMX?| SSC CDMX

Escrito por: Jorge Iñigo, Iveth Ortiz

En Azteca Noticias tenemos para ti el seguimiento sobre marchas, manifestaciones y bloqueos que podrían afectar algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México para este jueves 8 de octubre de 2026.

¿Qué calles estarán cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves

Se espera concentración de manifestantes en alcaldía Coyoacán

Durante el día se prevé una manifestación en el Hospital General de zona No. 32 en calzada del Hueso.

¿Qué autos no circulan hoy 8 de octubre?

El Hoy No Circula para este jueves 8 de octubre aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos no circulan hoy.

Engomado VERDE
Terminación de placas 1 y 2
Hologramas 1 y 2

Se espera una concentración en la alcaldía Iztapalapa

A las 9:00 de la mañana se espera de una concentración sobre la calle Sur 103 en la colonia Mexicaltzingo,.

Se espera una concentración sobre avenida Cuauhtémoc

A las 8:30 de la mañana se espera de una concentración en Centro Médico Nacional Siglo XXI en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Se espera una concentración en Palacio Nacional

A las 7:00 de la mañana se espera de una concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

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