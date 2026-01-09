“Fueron fortaleza cuando faltó la libertad": María Corina Machado envía mensaje a familias de presos políticos liberados en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado reaccionó este jueves a la liberación de varios presos políticos en Venezuela , a la que describió como un acto de restitución moral, al dirigirse directamente a las familias de los detenidos que comenzaron a recuperar su libertad.

El pronunciamiento se dio luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional , anunciara la excarcelación de “un número importante de personas” como un gesto unilateral del gobierno para, según dijo, avanzar hacia la convivencia pacífica en el país.

Aunque las autoridades no han difundido un listado completo de los liberados, gobiernos y organizaciones civiles confirmaron algunas identidades, mientras familiares y defensores de derechos humanos denunciaron que el proceso se ha manejado con opacidad y sin información directa para los afectados.

¿Cómo fue anunciado el proceso de liberación en Venezuela?

El anuncio oficial fue hecho por Jorge Rodríguez, quien presentó la excarcelación como una decisión política del Estado venezolano. Hasta ahora, solo se ha confirmado públicamente la liberación de cinco personas de nacionalidad española, quienes ya se encuentran en traslado hacia Europa.

#08Ene || Presidente de la AN, Diputado Jorge Rodríguez:



"El Gobierno Bolivariano, en coordinación con las instituciones del Estado, toma la decisión de poner en libertad a un número importante de personas, tanto venezolanas como extranjeras". — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) January 8, 2026

Organizaciones civiles y familiares indicaron que no existe un mecanismo transparente para conocer cuántos presos fueron liberados ni bajo qué condiciones, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes aún esperan noticias de sus seres queridos.

¿Qué dijo María Corina Machado a las familias de los liberados?

Machado sostuvo que la liberación no borra los años de detención ni el sufrimiento acumulado, pero subrayó su valor simbólico al reconocer que la injusticia no es permanente y que la verdad termina imponiéndose, incluso tras largos periodos de represión.

La dirigente opositora resaltó el papel de las familias como sostén moral frente a la persecución política y afirmó que su resistencia mantuvo viva la noción de justicia en medio de un sistema que intentó, dijo, silenciarla.

A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026

"Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo. Nada devuelve los años robados. Nada borra las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa, porque reconoce lo que siempre supimos, que la injusticia no va a ser eterna y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso".

¿Cuántos presos políticos siguen en Venezuela?

De acuerdo con la ONG Foro Penal , hasta el 29 de diciembre había 863 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Varias organizaciones han advertido que, pese a las liberaciones anunciadas, el número total de personas privadas de la libertad por motivos políticos sigue siendo elevado y que no existe claridad sobre los criterios aplicados en este proceso.

Entre los nombres que varias organizaciones de derechos humanos y familiares han mencionado como parte de los presos políticos puestos en libertad en Venezuela, aparecen figuras como:



Rocío San Miguel , confirmada por el gobierno español

, confirmada por el gobierno español Rafael Tudares , yerno del opositor Edmundo González Urrutia

, yerno del opositor El dirigente político Juan Pablo Guanipa

El mensaje político de María Corina Machado a futuro

Machado dejó claro que considera estas liberaciones como un paso parcial y no como el cierre del conflicto político y de derechos humanos en Venezuela.

Afirmó que la lucha continuará hasta que todos los presos políticos sean liberados y el país pueda reencontrarse bajo un sistema plenamente democrático.