¡Histórico! Venezuela anuncia liberación de presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció este jueves 8 de enero de 2026 la liberación de presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por las autoridades de Estados Unidos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, realizó el anuncio del proceso de excarcelación que “están ocurriendo en este mismo momento”. Aunque no brindó detalles, sí dijo que la liberación será de un "número importante" de presos políticos.

“Considérese este gesto del gobierno Bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos a hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica”, señaló.

#Ahora Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional: el gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. #8Ene



Noticia en desarrollo.. pic.twitter.com/HDmFZMeTYa — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 8, 2026

Trump había hablado sobre cierre de "centro de torturas" en Caracas

Este anuncio ocurre dos días después de las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, cuando calificó a Nicolás Maduro como un hombre muy violento y recordó que operaba un centro de torturas en Caracas, en referencia al Helicoide, centro de operación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“Tienen una cámara de tortura en pleno centro de Caracas que están cerrando”, mencionó el mandatario estadounidense el 6 de enero de 2026.

.@POTUS on Maduro: "He's a violent guy, and he has killed millions of people. They have a torture chamber in the middle of Caracas." pic.twitter.com/u2feXCgrcd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

Alfredo Romero, presidente de la organización no gubernamental Foro Penal, que ha dado seguimiento a los casos de presos políticos en Venezuela, señaló que tras el anuncio del régimen están verificando cada liberación. “Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, escribió en su cuenta de la red social X.

Estaremos verificando cada libertad. Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 8, 2026

El mismo activista señaló ayer que la situación en el Helicoide permanecía normal y recordó que dicho lugar también alberga instituciones como la Policía Nacional Bolivariana.

¿Cuántos presos políticos hay en Venezuela?

Hasta el 5 de enero de 2026, la ONG Foro Penal señala que existen 806 presos políticos en Venezuela, de los cuales 175 son militares, 105 mujeres y un adolescente.