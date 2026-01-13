Del Vaticano a Washington: María Corina Machado visitará a Trump este jueves

La diplomacia de Washington se prepara para recibir a una de las figuras más relevantes de los últimos años. De acuerdo con información confirmada por la cadena CNN, la líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 , María Corina Machado , tiene programada una reunión con el presidente Donald Trump este jueves.

Este encuentro ocurre en un contexto de máxima complejidad, luego de que las fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada del país caribeño.

🇺🇸🇻🇪 | AHORA — Donald Trump y Maria Corina Machado se reunirán este jueves en la Casa Blanca. pic.twitter.com/7x0tyj8Hve — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 12, 2026

¿María Corina Machado compartirá el Premio Nobel de la Paz con Trump?

Uno de los puntos más llamativos de esta visita es el intercambio simbólico respecto al Nobel de la Paz. Machado ha sugerido la posibilidad de ofrecer su galardón al presidente estadounidense. Trump, quien nunca ha ocultado su deseo por obtener este reconocimiento, calificó el gesto como un "honor", a pesar de que el Instituto Nobel en Noruega ha aclarado que el premio es intransferible.

El mandatario ha insistido públicamente en que "nadie en la historia merece más el premio" que él por su papel en la resolución de conflictos.

El escepticismo de Trump sobre el liderazgo de Machado

Pese a la cordialidad entre ambos políticos, la postura de Trump sobre el futuro político de Machado ha sido reservada. Tras las operaciones militares este mes, el presidente declaró que sería "difícil" que ella liderara Venezuela, argumentando que podría carecer del apoyo necesario entre la población.

Al ser cuestionado por la periodista Kaitlan Collins sobre si el gesto del Nobel cambiaría su opinión, Trump evitó dar una respuesta directa, limitándose a decir que "tendría que hablar con ella" para ver si puede estar involucrada en algún aspecto del nuevo gobierno.

Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize winner María Corina Machado is scheduled to meet with President Trump on Thursday.https://t.co/1dqiRXwMcr — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 12, 2026

Trump cambia su actitud con Venezuela

Mientras se concreta la cita con Machado, Trump ha mostrado una apertura inusual hacia la actual dirigencia en Caracas. El presidente calificó a Venezuela como un "aliado en este momento" y elogió la cooperación de Delcy Rodríguez , con quien también planea reunirse próximamente.

Este giro responde a su interés por iniciar una campaña masiva de perforación petrolera; sin embargo, gigantes como ExxonMobil han mostrado dudas, calificando al país como "no invertible" debido a la inestabilidad política que persiste tras la intervención.