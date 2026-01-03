Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO: Capturan al dictador Nicolás Maduro y las últimas noticias de lo que pasa en Venezuela

Se reportaron ataques en Caracas Venezuela; más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la detención del dictador, Nicolás Maduro y su esposa

Mundo

Escrito por:  Emma Blancas

Sigue las últimas noticias de lo que ocurre en Venezuela, luego de que en la madrugada se reportaron ataques en la ciudad de Venezuela. Más tarde, Donald Trump reportó la detención de Nicolás Maduro y de su esposa. Fuerza Informativa Azteca te lleva en vivo las actualizaciones de lo que pasa en el país

Trump confirma que Maduro fue capturado junto con su esposa

Donalkd Trump informó que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país, luego de la escalada de ataques en Caracas.

Reportan ataques en Caracas, Venezuela

Pasadas la medianoche, tiempo del centro de México, dos de la madrugada, tiempo de Venezuela, se reportó la presencia de aviones en Caracas y en la zona sur; más tarde se confirma que se trata de ataques por parte de Estados Unidos.

