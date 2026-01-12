¡Encuentro con el chavismo! Trump abre posibilidad de reunirse con Delcy Rodríguez

Desde la comodidad del Air Force One, Donald Trump lanzó un mensaje que ha cambiado totalmente el rumbo de la relación con Venezuela. El mandatario estadounidense confirmó que tiene toda la intención de sentarse a conversar cara a cara con Delcy Rodríguez , la figura clave de la actual administración venezolana.

Según Trump, la relación ha tomado un rumbo positivo gracias a la actitud de la funcionaria, a quien no dudó en elogiar públicamente por su disposición para llegar a acuerdos rápidos y efectivos.

.@POTUS: "Venezuela is really working out well... [Delcy Rodríguez] asked us could we take 50 million barrels of oil and I said, 'yes, we can' — that's $4.2 billion, and it's on its way right now to the United States." pic.twitter.com/nFtGPpXEOk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 12, 2026

"Ha sido muy amable": El cambio de tono de Trump

Lo que más ha llamado la atención de estas declaraciones es el lenguaje cálido que el presidente usó para referirse a Rodríguez. Trump aseguró que ella ha sido "muy buena" en el trato con su equipo y que la comunicación fluye con una naturalidad que no se veía en años anteriores.

Para el líder estadounidense, este trato preferencial es la base de una nueva etapa donde Venezuela, según sus propias palabras, "realmente está funcionando bien", alejándose de los discursos de confrontación total.

Delcy Rodríguez pidió a Trump llevase 50 millones de barriles de petróleo

El presidente reveló que el punto de inflexión en esta relación ocurrió durante una charla donde se discutió el flujo de recursos. Trump relató que fue la propia Delcy quien tomó la iniciativa y le consultó directamente si Estados Unidos estaba en condiciones de recibir 50 millones de barriles de petróleo .

"Le dije que sí, podemos", recordó el mandatario, subrayando que este movimiento de energía ya está en marcha y ha servido como el puente de confianza necesario para plantear una reunión presidencial.

Trump se autoproclama Presidente de Venezuela

Antes de aterrizar y dar estos detalles a la prensa, Trump ya había dado pistas de su sentir a través de sus redes sociales. El estadounidense compartió una imagen mediante redes sociales, la cual mostraba una foto suya y abajo la leyenda "Presidente Interino de Venezuela".

Aunque su estilo siempre es provocador, en esta ocasión sus palabras en persona confirmaron el interés que hay sobre Venezuela.

Un nuevo capítulo para Venezuela

Este posible encuentro entre Trump y Rodríguez marca un antes y un después en la diplomacia del hemisferio.

Mientras se afinan los detalles de este encuentro histórico, el mundo observa cómo la comunicación entre ambos países se ha transformado.