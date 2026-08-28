¿Quién es “La Señora” vinculada al CJNG? María del Rosario se declaró culpable en EU

Durante años fue conocida como “La Señora”, pero una operación encubierta en Estados Unidos terminó por ponerla bajo la lupa por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de María del Rosario Navarro-Sánchez, mexicana de 40 años, quien este jueves se declaró culpable en una corte estadounidense de varios delitos, entre ellos conspirar para proporcionar apoyo material al CJNG, organización que Estados Unidos designó como terrorista.

¿Cómo cayó María del Rosario Navarro-Sánchez?

La pista comenzó a tomar forma en 2023, cuando Navarro-Sánchez negoció con agentes encubiertos estadounidenses la compra de 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50.

El acuerdo tenía un valor de 66 mil dólares. El pago y la entrega se concretaron en El Paso, Texas, donde los cómplices acudieron por las armas y fueron detenidos por agentes que ya los esperaban.

Two Mexican nationals pleaded guilty today to multiple charges including alien smuggling and providing material support to a designated foreign terrorist organization, specifically, Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).



“The defendants smuggled methamphetamine and aliens… pic.twitter.com/jXIENr9AvQ — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 27, 2026

De acuerdo con documentos judiciales, las armas serían introducidas ilegalmente a México y utilizadas para apoyar actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina y otros narcóticos hacia Estados Unidos.

¿Qué otros delitos reconoció “La Señora”?

Además del tráfico de armas, Navarro-Sánchez se declaró culpable de conspiración para llevar personas ilegalmente a Estados Unidos y de delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina.

El Departamento de Justicia sostiene que también tenía casas de seguridad en El Paso donde almacenaba armas y narcóticos.

Navarro-Sánchez fue detenida en Magdalena, Jalisco, el 4 de mayo de 2025 y posteriormente fue trasladada a Estados Unidos en enero de 2026 junto con otros 36 fugitivos requeridos por ese país.

¿Qué sentencia podría recibir María del Rosario Navarro-Sánchez?

Por los cargos a los que se declaró culpable, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Por ahora no tiene fecha de sentencia. La decisión final quedará en manos de un juez federal estadounidense, quien deberá considerar las leyes aplicables y las pautas federales de sentencias.

El caso destaca además por el uso de un cargo de apoyo material a una organización terrorista extranjera contra una persona vinculada al CJNG. El Departamento de Justicia señala que se trata de la primera mexicana acusada bajo este delito por su relación con el grupo criminal.