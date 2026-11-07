Mariah Carey vuelve a facturar millones desde noviembre sin necesidad de grabar una sola canción nueva. Cada vez que su éxito de 1994, “All I Want for Christmas Is You”, suena en tiendas o celulares, la cantante activa un cobro de regalías que llena sus cuentas durante toda la temporada decembrina.

El fenómeno arranca apenas termina octubre. El 1 de noviembre, el sencillo del álbum Merry Christmas entró al puesto 32 del Top Global de Spotify con 1.87 millones de reproducciones y se mantiene en el lugar 49, impulsado por su video de “descongelamiento” que superó los 100 millones de vistas en TikTok.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey cada Navidad por sus regalías?

Aunque los contratos guardan las cifras exactas bajo llave, estimaciones de Forbes, The Economist y la firma Manatt, Phelps & Phillips revelan que Mariah Carey recibe entre 2.5 y 3 millones de dólares al año únicamente por regalías de este tema.

En el acumulado histórico, la canción sumaba más de 60 millones de dólares en derechos de autor hasta 2017, y para 2025 superó los 100 millones de dólares globales. Ese flujo sale de sus 5.16 mil millones de reproducciones en Spotify y de las 10 millones de unidades en Estados Unidos que le valieron certificación Diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, por sus siglas en inglés Recording Industry Association of America (RIAA).

El socio que cobra su parte y cómo operan las regalías

El dato que pocos conocen es que la cantante no se queda con todo el pastel. Mariah Carey escribió el tema con Walter Afanasieff o conocido como “Baby Love” en la década de 1980, es un productor de discos y compositor estadounidense, así que el coautor también recibe una tajada importante de estos ingresos cada diciembre.

El negocio funciona mediante los derechos de autor que reparten ambos compositores, el pago por cada reproducción digital en plataformas de streaming y las licencias comerciales que pagan tiendas, marcas y películas. Se trata de un éxito rotundo que seguramente ya tiene a más de uno con el ritmo en la cabeza, en especial con la temporada navideña a la vuelta de la esquina.