¿Quién era Maricarmen Abascal? La mujer de 87 años que se volvió símbolo de la crisis de vivienda en España

Maricarmen Abascal, de 87 años, murió este miércoles después de convertirse en símbolo de la crisis de vivienda en España tras ser desalojada de la casa donde vivió durante alrededor de 70 años.

La mujer residía en el barrio de Retiro, en Madrid, donde vivió durante aproximadamente siete décadas. El inmueble había sido su hogar desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler; posteriormente, el contrato pasó a ella tras el fallecimiento de sus padres.

La polémica que provocó protestas

La vivienda había sido adquirida por Urbagestión, empresa que posteriormente buscó modificar las condiciones del alquiler. Maricarmen defendía su permanencia en el inmueble y contaba con el respaldo del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de su equipo legal. Tras el desalojo, su caso impulsó movilizaciones para reclamar medidas ante el aumento de los alquileres y los problemas de acceso a la vivienda.

Y es que, desde el hospital, Maricarmen llegó a enviar mensajes en los que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar con las protestas para conseguir cambios en la legislación. Su situación también quedó vinculada al debate político sobre vivienda en España, en medio de los intentos del Gobierno de aprobar nuevas medidas para proteger a los inquilinos.

Su historia llegó a ocupar titulares en España después de que se ejecutara el desahucio de su vivienda el 23 de septiembre de 2026, luego de varios intentos que habían sido aplazados. Maricarmen fue sacada del inmueble en camilla y trasladada posteriormente a un hospital.

Este caso provocó concentraciones y protestas en Madrid, mientras organizaciones de inquilinos denunciaron la situación y la convirtieron en uno de los rostros de la crisis de la vivienda.

Y ahora, Su muerte generó nuevas muestras de indignación entre organizaciones sociales y personas que habían acompañado su caso.