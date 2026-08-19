Giro inesperado: perdonan a Marilyn Cote, falsa psiquiatra en Puebla; ¿quedará libre?

El caso de Marilyn Cote, abogada que se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, cambió al darse a conocer que algunas de sus víctimas le otorgaron el perdón tras los daños ocasionados hacia ellas, pero ¿podrá quedar en libertad?

La mujer, que aseguraba tener doctorados en Harvard y Oslo, fue detenida en Tlaxcala el 21 de noviembre de 2024 al ser acusada del delito de usurpación de profesión.

En febrero de este año, fue vinculada a proceso por el delito de prescripción indebida de medicamentos, pues recetó fármacos controlados sin tener la cédula médica requerida, poniendo en riesgo la vida de sus pacientes.

Suspenden temporalmente consultorio de Marilyn Cote, mujer que se habría hecho pasar por psiquiatra

¿Qué pasó con Marilyn Cote, la falsa psquiatra de Puebla?

El caso de la falsa psiquiatra se dio a conocer hace dos años, cuando a través de redes sociales, se publicó que la mujer recetaba medicamentos controlados sin contar con documentación que la acreditara como profesional de la salud.

A través de una página web ofrecía servicios de psiquiatría y psicología, promocionando tratamientos rápidos y efectivos para la depresión y ansiedad.

Sin embargo, en sus recetas usaba cédulas profesionales de médico cirujano y otra como maestra en psiquiatría, pero ambas no existen en el Registro Nacional de Profesiones y otras dos pertenecen a otras personas.

Un médico psiquiatra llamado Rodrigo Orcajo reveló que esta mujer fue su paciente en 2022 y la diagnosticó con sociopatía. Actualmente permanece en el penal de Ciudad Serdán

Víctima de Marilyn Cote revela el calvario de ser tratada por una falsa psiquiatra en Puebla

Fiscalía de Puebla pide no aceptar acuerdos con Marilyn Cote

Idamis Pastor Betancourt, fiscal de Puebla, confirmó que solo 9 de 11 personas que denunciaron a Marilyn Cote le otorgaron el perdón; sin embargo, pidió a las otras dos que no lo hagan. En tanto, la falsa psiquiatra seguirá presa.

"Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios con la responsable, pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas.

"No solamente existe el delito federal (contra Marilyn Cote), también tenemos nosotros dos carpetas de investigación abiertas y que están judicializadas, que son los delitos por los que se le está persiguiendo a ella y está detenida", informó la fiscal de Puebla.

🚨 #ATiempo #MarilynCote ha reparado el daño mediante acuerdos con 11 de las 13 víctimas identificadas; sin embargo, permanece privada de la libertad mientras la @FiscaliaPuebla mantiene abiertas las investigaciones por los otros dos casos, informó @idamis35. #Puebla pic.twitter.com/xpN6Uf6UJF — A Tiempo Noticias (@atiemponot) August 18, 2026

Clausuran consultorio de Marilyn Cote en Puebla

El entonces fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, señaló que en el caso existen indicios de falsificación de documentos.

Autoridades catearon el consultorio de la falsa psiquiatra conocido como Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote, el cual fue suspendido desde el 7 de noviembre de 2024 y se ubicaba en la Torre II, Piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis.

Personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios visitó el lugar y constató que el establecimiento incumplió aspectos tales como: