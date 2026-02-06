Marilyn N, la falsa psiquiatra, suma dos procesos más ahora por recetar medicamentos controlados

La situación legal de Marilyn N., la abogada que durante años engañó a pacientes haciéndose pasar por psiquiatra de talla internacional, se volvió insostenible este viernes. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) consiguió que un Juez de Control dictara dos nuevas vinculaciones a proceso en su contra, esta vez por el delito de prescripción indebida de medicamentos.

Con pruebas contundentes presentadas durante la audiencia, la Fiscalía del Estado demostró que la imputada recetó fármacos controlados sin tener la cédula médica requerida, poniendo en riesgo la vida de sus pacientes.

Logra FGE la vinculación a proceso de Marilyn N. por dos nuevos casos de presunta prescripción indebida de medicamentos al hacerse pasar por psiquiatra.#FiscalíaInforma: https://t.co/Ib2uDhgcYx pic.twitter.com/KKkRMmR8pD — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 6, 2026

Casos de Marilyn "N", abogada que se aprovechó de pacientes

El caso de Marilyn N. no es nuevo para la audiencia de Fuerza Informativa Azteca (FIA), medio que ha documentado exhaustivamente la red de mentiras tejida desde el consultorio 1706 de las Torres Médicas de Angelópolis.

Como reportó FIA en sus investigaciones especiales, Marilyn N. no solo editaba fotografías para presumir supuestos entrenamientos con el FBI o amistades con celebridades de la farándula; su engaño tenía consecuencias reales y peligrosas.



El caso "Bryant": FIA dio voz a víctimas como la familia de Bryant

FIA dio voz a víctimas como la Diagnósticos falsos: Las investigaciones evidencian cómo diagnosticaba esquizofrenia o trastorno bipolar a pacientes sanos para justificar la venta de fármacos potentes.

Víctima de Marilyn Cote revela el calvario de ser tratada por una falsa psiquiatra en Puebla

Marilyn N tiene suma 30 denuncias y arraigo en Ciudad Serdán

La defensa de la "falsa psiquiatra", quien aseguraba tener doctorados en Harvard y Oslo, no pudo desestimar las evidencias de que actuó con dolo al usurpar funciones médicas.

Por ello, el juez determinó que Marilyn N. continuará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Penal de Ciudad Serdán. Hasta la fecha, y tras el destape mediático liderado por espacios como FIA, se acumulan cerca de 30 denuncias vigentes de expacientes que buscan justicia por los daños a su salud física y mental.