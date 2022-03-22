Ofrecen por retrato de Marilyn Monroe hasta 200 millones de dólares

Se trata de un retrato de Marilyn Monroe que realizó Andy Warhol en 1964, es considerada una de las obras más icónicas del siglo XX y será subastada por 200 millones de dólares, algo así como poco más de 4 mil millones de pesos mexicanos.

El próximo mes de mayo se pondrá a la venta en Nueva York, "Shot Sage Blue Marilyn", un retrato de Marilyn Monroe hecho en 1964 por el artista estadunidense, Andy Warhol.

Podría ser la obra más cara del siglo XX

Alex Rotter, presidente de arte de los siglos XX y XXI de la casa de subastas Christie's, dijo que "el retrato de Marilyn Monroe es la pintura más significativa que va a subasta en una generación", agregó que es "una de las imágenes más icónicas, si no la más icónica y trascendente del siglo XX".

"Shot Sage Blue Marilyn" pertenece a la Fundación de Thomas y Doris Ammann de Zúrich, Suiza, hermanos que tienen una galería, la cual es considerada una de las más influyentes a nivel internacional, todos los ingresos obtenidos de la venta del retrato de Marilyn Monroe serán entregados a proyectos de saud y educación para niños de todo el mundo.

"Esta obra está a punto de ser la pintura más cara del siglo XX jamás vendida en una subasta", dijo Rotter.

WARHOL’S MARILYN



One of history’s most iconic images, Andy Warhol’s legendary ‘Shot Sage Blue Marilyn’ will be offered at Christie’s this May.



From the Thomas and Doris Ammann Foundation, the Foundation’s proceeds will be donated to support charitable initiatives. pic.twitter.com/UJ6pjZQqtI — Christie's (@ChristiesInc) March 22, 2022

Un serie única de las más bellas y codiciadas

Este retrato pertenece a la serie de "Shot Marilyns", que hizo el artista de arte pop, Andy Warhol en 1964, a la actriz estadunidense Marilyn Monroe, dos años después de que ella falleciera en 1962.

"Las Marilyn de 40 por 40 pulgadas son las más famosas, las más bellas y las pinturas más codiciadas", dijo Rotter.

Agregó que Warhol "fue muy cuidadoso en cómo arreglar el cabello, la cara. Sus labios están realmente donde necesitan para ser, su sombra de ojos está donde debe estar", señaló que el artista de arte pop le puso tanta atención a la técnica que usaba en los retratos de Marilyn Monroe que no lo volvería hacer.

En "Shot Sage Blue Marilyn", Marilyn Monroe tiene el rostro rosado, labios rojos, cabello rubio, sombra de ojos color azul en un fondo azul claro o turquesa, es uno de cinco cuadros que miden 40 x 40 centímetros, con distintos colores de fondo cada uno: rojo, naranja, turquesa, celeste y salvia.

La casa de subastas Christie's mencionó que el precio más alto en una subasta por un Warhol y que fue pagado, fue por la pintura Silver Car Crash (Double Disaster), que en 2014 se vendió por 105 millones de dólares, poco más de 2 mil 130 millones de pesos.

¿Quién fue Andy Warhol?

Además de artista plástico también fue actor, sin embargo las obras de Andy Warhol fueron cruciales para el nacimiento y desarrollo del Arte Pop, un movimiento artístico que surgió Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la vida cotidiana y en el consumismo.

Gracias a sus trabajos en pintura, cine de vanguardia y literatura, Warhol adquirió fama mundial, pero también fue muy apoyado por los medios de comunicación con los que tenía buena relación, es considerdo uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Fue en 1964, dos años después de la muerte de Marilyn Monroe, cuando Andy Warhol realizó una serie de pinturas en homenaje a la actriz, tomó una obra hecha por él conocida como Gold Marilyn Monroe.

