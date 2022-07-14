Mario Draghi renuncia como primer ministro de Italia.

Mario Draghi, primer ministro de Italia, anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de la crisis política en su coalición, desatada por la falta de respaldo del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

"Presentaré mi dimisión al presidente de la República esta tarde", dijo Draghi al gabinete, según un comunicado publicado por su oficina.

La decisión del primer ministro de Italia surgió después de que el Movimiento 5 Estrellas no participara en un voto de confianza parlamentario, por lo que el propio Draghi dijo esta semana que no encabezaría una administración sin el 5-Estrella a bordo.

El voto de confianza por el que M5S no quiso votar, cubre un paquete de ayuda de miles de millones de euros que también incluye una disposición que permite a la ciudad de Roma construir un incinerador de basura gigante, un proyecto al que el 5-Estrellas siempre se ha opuesto. Además incluía medidas destinadas a ayudar a contrarrestar la crisis del costo de vida en Italia.

La decisión de 5 estrellas hundió a Italia en la incertidumbre política, corriendo el riesgo de socavar los esfuerzos para asegurar miles de millones de euros en fondos de la Unión Europea y provocó unas elecciones nacionales anticipadas en otoño.

Presidente de Italia rechaza renuncia del primer ministro

El presidente de Italia rechazó la renuncia del primer ministro Mario Draghi y le pidió que se dirigiera al parlamento para obtener una imagen clara de la situación política, según un comunicado de la oficina del presidente Sergio Mattarella.