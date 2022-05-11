En Mariupol, Ucrania podrían morir 10 mil personas de enfermedades

La ofensiva rusa, cuando se cumplen 77 días desde el inicio de la invasión, continúa centrada en la región prorrusa ucraniana del Donbas, la vecina región de Jerson y en el sur del país, especialmente en Mariupol, según informó este miércoles el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Las fuerzas rusas aseguran haber efectuado anoche más de 500 ataques contra objetivos militares en Ucrania y destruyeron 17 depósitos de municiones, además de 59 unidades de equipo militar, según el parte matutino del Ministerio de Defensa.

Gazprom confirma reducción del bombeo de gas a Europa a través de Ucrania

El consorcio de gas ruso Gazprom ha confirmado que el tránsito del combustible a Europa a través de territorio ucraniano se ubicará en 72 millones de metros cúbicos, frente a los 95.8 millones suministrados la víspera.

En Mariupol podrían morir 10,000 personas de enfermedades, según su alcalde

Más de 10,000 residentes de la ciudad ucraniana de Mariupol, que fue asediada por la tropas rusas desde el comienzo de la invasión, podrían morir de enfermedades contraídas por las insoportables condiciones que ha supuesto este bloqueo, aseguró este miércoles su alcalde, Vadym Boichenko, en su cuenta de Telegram.

Combatientes en la acería de Azovstal piden socorro y ayuda

La ciudad costera, a orillas del Mar de Azov, está prácticamente controlada por las tropas rusas y el 80% de la urbe ha sido destruida por los bombardeos, mientras los rusos han nombrado a sus propias autoridades.

Apenas resiste un grupo de militares, la mayoría vinculada al ultranacionalista regimiento ucraniano de Azov, resguardada de los bombardeos en las gigantescas instalaciones de la acería de Azovstal.

Una serie de fotografías publicadas por el batallón Azov en Telegram muestran a algunos de los combatientes atrincherados en el sótano de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol y sus heridas.

Boichenko, alcalde nombrado antes de la ocupación rusa, continúa enviando mensajes a los que considera sus conciudadanos que, según dijo, son actualmente entre unos 150,000 a 170,000 habitantes (la ciudad llegó a tener medio millón).

Más de 100 hospitales destruidos por tropas de Rusia

Las tropas de Rusia han destruido por completo un total de 101 hospitales en Ucrania y han dañado o capturado casi 200 ambulancias en todo el país desde que comenzó la invasión, denunció este miércoles el Ministerio de Salud de Ucrania en su página de Facebook.

Ucrania asegura que la amenaza rusa en Jarkov está en retroceso. "Nuestras fuerzas armadas nos han dado buenas noticias en la región de Jarkov. Los ocupantes son expulsados gradualmente de Járkov", aseguró el presidente Volodimir Zelenski en un video.

Cerca de 14 millones de desplazados por la guerra

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 5.9 millones de refugiados han abandonado Ucrania para dirigirse a los países vecinos y más de ocho millones de personas fueron desplazadas internamente en Ucrania, por lo que en total son al menos 13.9 millones de desplazados desde el comienzo de la invasión rusa.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado a última hora de este martes, con 368 votos a favor y 57 en contra, un proyecto de ley de 40,000 millones de dólares para asistencia económica y humanitaria a Ucrania.

