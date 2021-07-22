Sismos en Marte revelan su estructura interna: Estudio

Un estudio analizó las señales de los sismos que ocurren en Marte registrados por la misión InSight de la NASA, con el cual pudieron revelar la estructura interna del planeta, por ejemplo, el tamaño del núcleo, así como el espesor y la estructura de la corteza y del manto.

La investigación fue publicada en tres artículos por la revista Science y fue realizada por una colaboración internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España, el cual supone un paso importante para comprender la formación y evolución de Marte.

Te puede interesar: Rover de la NASA buscará signos de vida en Marte

El estudio analizó las señales de una decena de sismos ocurridos en Marte, llamados “Martemotos”, los cuales fueron registrados por un sismómetro ultrasensible de la misión de la NASA, llamado Seis (Seismic Experiment for Interior Structure).

Este trabajo proporciona las primeras mediciones directas de las capas internas de otro planeta. Estos datos son clave para determinar su estructura interna, así como su evolución geológica y geoquímica, dijo Martin Schimmel, coautor de la investigación.

Con los resultados, el equipo internacional de científicos pudo determinar la estructura interna de Marte; de modo que detectaron la presencia de una serie de elementos ligeros como azufre, oxígeno o hidrógeno en el interior de un núcleo que estaría constituido principalmente por hierro y níquel.

People have looked inside Mars! An engineering and scientific feat documenting the layers of a red planet! Read the perspective by @seismo_koel and myself about the results here : https://t.co/Ul9zrYOzk9 @NASAInSight pic.twitter.com/QsKzbVV1c1 — Sanne Cottaar (@DeepEarthExplor) July 22, 2021

¿De qué está compuesta la estructura interna de Marte?

El primer artículo publicado sobre el análisis de los sismos del autor Simon Stähler, de la ETH de Zúrich, detalló que el núcleo líquido de Marte tendría un radio de alrededor de mil 830 km (entre 1.790 y 1.870 km).

El segundo estudio publicado determinó el grosor y la estructura de la corteza de Marte, coordinado por el Instituto de Física del Globo de París (IPGP), con el que se analiza el comportamiento de las ondas sísmicas y el ruido sísmico ambiental debajo del lugar de aterrizaje de InSight.

En este punto, la corteza presenta dos estratos o discontinuidades, la primera a unos diez kilómetros de profundidad y bajo esta una de veinte kilómetros, donde “se supone que está la base de la corteza”, explicó Martin Schimmel, investigador de Geociencias Barcelona.

|Misión InSight en Marte

Crédito: Reuters

Además, agregó que podría existir una tercera capa en Marte, menos definida, a 39 kilómetros, aunque para esta los datos no son concluyentes.

"Conocer el tamaño del núcleo de Marte y su estructura proporcionan información sobre cómo se pudo generar el campo magnético que una vez protegió la atmósfera del planeta de las partículas de alta energía”, mencionó Schimmel.