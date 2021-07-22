Rover de la NASA buscará signos de vida en Marte

El vehículo de exploración planetaria Perseverance de la NASA, comenzará su histórica búsqueda de signos de vida antigua en el "Planeta Rojo", señalaron científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Sondeará rocas y polvo con ayuda de sus instrumentos.

Sus primeras lecturas científicas serán captadas gracias a su brazo mecánico de 2 metros que se flexionará para probar los sensibles detectores que lleva consigo. Mediante rayos X y luz ultravioleta, el Perseverance podrá analizar rocas y hasta hará zoom para obtener algunos planos de pequeños segmentos de superficies rocosas. Esas superficies marcianas podrían mostrar evidencia de actividad microbiana antigua.

The hunt for signs of Martian life has begun for @NASAPersevere. After testing various instruments on its robotic arm, the rover is now probing rocks and dust for evidence of ancient microbial life on Mars. https://t.co/nYaamjnmIH pic.twitter.com/9ewgx47CK0 — NASA JPL (@NASAJPL) July 20, 2021

Rover listo para comenzar a tomar muestras del cráter Jezero

Los científicos se están concentrando en esta zona marciana porque estiman que fue el área del impacto del meteorito que formó el cráter que estableció un medio ambiente favorable para la vida.

La NASA asegura que la evidencia sugiere que el cráter contiene "arcillas" que solo pueden formarse en presencia de agua.

Ken Farley es un científico que trabaja en el proyecto:

"Una cosa interesante sobre Marte es que no sabemos si alguna vez hubo una fase en la que hubo un océano. Es un tema de debate. Pero está claro que el lugar que estamos analizando en el cráter Jezero no era parte de un mar. Era un lago, y era un lago de unos 40 kilómetros de ancho. Por lo tanto, no estamos buscando cosas que hubieran estado creciendo en el mar. Y el otro aspecto importante de esto es que estamos mirando muy, muy atrás en la historia del sistema solar. Y lo que eso significa es que la vida no habría tenido muchas posibilidades de avanzar muy lejos. Y es por eso que siempre decimos que estamos buscando evidencia de vida microbiana potencial".

Una de las preguntas que los científicos esperan responder es si el suelo de Jezero es sedimentario o volcánico.

Ken Farley es un científico que trabaja en el proyecto:

"Estas rocas son importantes porque creemos que son las rocas más bajas en la secuencia de rocas que tenemos y, por lo tanto, es muy probable que sean las más antiguas. Y una de las hipótesis que estamos tratando de probar, es que el lago que una vez llenó a Jezero no estaba allí solo una vez, sino que pasó por múltiples episodios de llenarse, bajar y llenarse de nuevo".

Perseverance almacenará muestras de la superficie del "Planeta Rojo"

Perseverance de la NASA realiza su primer viaje corto en Marte|NASA / JPL-Caltech

El vehículo de exploración "Perseverance" de la NASA tomará muestras de la superficie del "Planeta Rojo" para almacenarlas a largo plazo. Todo gracias a un sistema sofisticado que colocará las muestras en tubos utilizando el brazo robótico del rover, como explica la directora del proyecto, Jennifer Trosper.

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Jennifer Trosper, directora del proyecto:

"La parte frontal del rover tiene otro brazo de manipulación de muestras que gestiona esos tubos y las muestras dentro de ellos, para tomar imágenes y medir el volumen. Y luego los sellaremos y los almacenaremos para el futuro regreso planeado a la Tierra".

El Perseverance de la NASA navegó por el espacio durante casi siete meses, cubriendo 293 millones de millas, para llegar al "Planeta Rojo". El esfuerzo de 2.7 mil millones de dólares, es el laboratorio de astrobiología más avanzado jamás enviado a otro mundo. Estados Unidos y China son hasta ahora las únicas dos naciones que han desplegado con éxito vehículos terrestres en Marte.