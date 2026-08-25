Cronología: “Una noche de terror”, hallan a más de 40 personas sin vida en una iglesia de Haití; esto se sabe

La brutal violencia volvió a golpear a Haití el domingo por la noche, cuando una incursión de hombres armados alcanzó un campamento dentro de una iglesia donde permanecían familias desplazadas en Kenscoff, localidad montañosa ubicada al sureste de Puerto Príncipe; el saldo preliminar es de al menos 47 personas muertas y 22 heridas.

El lugar religioso donde fueron localizadas las víctimas funcionaba como refugio para personas que habían abandonado sus comunidades por la violencia; de acuerdo con el alcalde de Kenscoff, Massillon Jean, los responsables también habrían privado de la libertad a algunas personas durante la incursión, por lo que las labores de búsqueda todavía continúan.

¿Qué ocurrió en la iglesia de Kenscoff, Haití?

La noche comenzó con la llegada de un grupo armado a la zona donde se encontraban las familias desplazadas; los agresores ingresaron al espacio utilizado como refugio y posteriormente se reportaron personas asesinadas, heridas y otras que fueron llevadas contra su voluntad.

La magnitud de lo ocurrido llevó a las autoridades haitianas a describir la jornada como “una noche de terror”; al mismo tiempo la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití confirmó el saldo preliminar y advirtió que la cifra podría aumentar.

Testigos citados por medios internacionales señalaron que elementos de la Policía enfrentaron a los agresores y consiguieron contener la incursión; el gobierno haitiano condenó los hechos y anunció que reforzará la seguridad en el área.

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🇭🇹⚫ À HaÏti, environ 40 personnes ont été tuées, dans la nuit de dimanche à lundi, lors d'une attaque menée par des membres de gangs armés à Kenscoff, commune située dans les hauteurs de la capitale Port-au-Prince. pic.twitter.com/70SMIFQp94 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) August 25, 2026

¿Por qué había familias desplazadas dentro de la iglesia?

El campamento estaba ocupado por personas que habían tenido que abandonar sus lugares de origen debido a la violencia; precisamente por esa situación, el sitio se había convertido en un punto de refugio para familias que buscaban mantenerse alejadas de las zonas afectadas por los grupos armados.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó en junio que cerca de 1.5 millones de personas se encuentran desplazadas dentro de Haití debido a la violencia.