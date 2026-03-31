Ataque en Haití deja al menos 70 muertos en Artibonite; grupo criminal irrumpe de madrugada

Al menos 70 personas fueron asesinadas en la región de Artibonite, en Haití, tras un ataque atribuido al grupo criminal Gran Grif , que irrumpió en la comunidad de Jean-Denis, al norte de Puerto Príncipe, durante la madrugada del domingo.

La agresión ocurrió entre las tres y cuatro de la mañana, cuando hombres armados bloquearon accesos, dispararon contra la población e incendiaron viviendas, lo que dejó decenas de víctimas y obligó a miles de personas a abandonar la zona.

Así ocurrió el ataque en Artibonite, Haití

De acuerdo con reportes locales, el grupo criminal ingresó a la localidad y tomó el control de las principales rutas para impedir la llegada de autoridades.

Durante el ataque en Haití, los agresores dispararon de forma indiscriminada en distintas áreas de la comunidad; videos difundidos en redes muestran a sujetos armados recorriendo las calles mientras realizan detonaciones.

Además de las muertes, se reportaron decenas de personas heridas y al menos 50 viviendas incendiadas.

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Cifra de víctimas en Haití genera discrepancias

Mientras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a al menos 70 víctimas mortales, autoridades policiales de Haití informaron inicialmente un número menor de 20 fallecidos.

La diferencia en los datos refleja la complejidad para contabilizar víctimas en la región de Artibonite, donde el acceso a las zonas afectadas es limitado tras el ataque.

🇭🇹| MASACRE EN HAITÍ 🚨: 70 ASESINADOS 💀 POR LA BANDA ‘GRAN GRIF’ EN ARTIBONITE.



Una brutal incursión armada en la localidad de Jean Denis dejó al menos 70 fallecidos, incluidos varios niños. La ONG Collectif Défenseurs Plus denunció que los criminales incendiaron unas 50… pic.twitter.com/eoHkAoYuoe — News On Demand (@OnDemand_News) March 30, 2026

Desplazamiento masivo tras la violencia en Haití

El ataque dejó más de 6 mil personas desplazadas, quienes abandonaron sus hogares ante el avance del grupo criminal. Habitantes de la zona denunciaron que la respuesta de las autoridades fue tardía, lo que permitió que el grupo armado actuara durante varias horas.

Tras los hechos, cuerpos de víctimas y personas heridas fueron trasladados por la propia población a instalaciones cercanas.

Contexto: violencia de grupos criminales en Haití

La región de Artibonite es una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos criminales en Haití. Gran Grif, señalado como responsable del ataque, ha sido vinculado a múltiples hechos de violencia en la zona y es considerado uno de los grupos más activos en el país.

El episodio se suma a la crisis de seguridad que enfrenta Haití en los últimos años, marcada por enfrentamientos entre pandillas, desplazamientos y control territorial.