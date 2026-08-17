¡Tragedia en una iglesia! Estampida durante celebración religiosa deja 7 muertos y decenas de heridos

Una estampida dejó siete personas muertas y más de una docena heridas este lunes 17 agosto en las inmediaciones del templo Ashok Dham, en el distrito de Lakhisarai, estado de Bihar, al este de India; miles de fieles habían acudido a la iglesia para participar en las celebraciones religiosas del mes de Shravan cuando el caos se apoderó de la multitud.

El accidente ocurrió durante el tercer lunes de este periodo sagrado para los devotos de Shiva; las primeras investigaciones apuntan a que un problema con un corto eléctrico habría provocado temor entre los asistentes, quienes intentaron alejarse de la zona y terminaron generando una estampida.

¿Qué provocó la estampida en el templo de India?

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 06:30 horas que se registró un incidente con un cable en las inmediaciones del templo, lo que provocó preocupación entre los devotos ante el temor de una posible descarga eléctrica.

La multitud comenzó entonces a desplazarse de manera repentina; en medio de la confusión, una parte de las barreras que delimitaban el paso cedió ante la presión de los asistentes y varias personas terminaron cayendo unas sobre otras.

Tras la estampida, los equipos de rescate trasladaron a los heridos a hospitales públicos para recibir atención médica.

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¿Cuántas personas murieron en la estampida en la India?

El saldo actualizado es de siete personas fallecidas y más de una docena de heridas ; las autoridades continúan recabando información para establecer con precisión cómo comenzó el incidente y qué factores contribuyeron a que la multitud perdiera el control.

Los primeros reportes habían manejado una cifra menor de víctimas, pero posteriormente las autoridades confirmaron que el número de personas muertas aumentó a siete.

La tragedia ocurre además en una jornada marcada por otro incidente mortal en el este de India: horas antes, un incendio en un hotel de Tarapith, en Bengala Occidental, donde se hospedaban peregrinos, dejó también varias víctimas; ambos casos son investigados por las autoridades.