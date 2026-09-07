Criptomonedas, el posible móvil detrás de la masacre de una familia en Atizapán
El presunto responsable de la masacre de una familia en Atizapán habría buscado una fortuna en criptomonedas y asesinó a las víctimas para no dejar testigos.
La indignación por el asesinato de una familia en el Estado de México continúa, luego de que entre las víctimas se encontraban una niña de 3 años, su madre con cuatro meses de embarazo, el músico Jonathan Meléndez y la nana de los menores; un niño de 6 años fue el único sobreviviente del ataque.
De acuerdo con las primeras declaraciones atribuidas a Diego Rosenferlini, señalado como presunto autor material, el objetivo habría sido apoderarse de una fortuna en criptomonedas que presuntamente estaba vinculada con una cartera fría; tras el ataque, el acusado habría asegurado que asesinó a las víctimas para no dejar testigos.
La cartera fría que presuntamente buscaba el atacante
Una cartera fría de criptomonedas permite resguardar fuera de internet las claves necesarias para acceder a los activos digitales. En este tipo de dispositivos o sistemas se conserva información como la clave privada y la frase de recuperación, elementos necesarios para recuperar el acceso a los fondos.
Según la versión dada en sus primeras declaraciones, el presunto responsable ingresó al domicilio con la intención de encontrar esa información y obtener el control de los recursos.
El señalado y su presunto cómplice permanecen bajo resguardo en una zona restringida del penal de Barrientos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y determinar la participación de cada uno de los involucrados.