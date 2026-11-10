Un hombre fue asesinado por un grupo de sujetos que había invadido su departamento en el Estado de México (Edomex) y uno de los participantes en el crimen ha sido sentenciado.

Cristian Yahir Olguín Callejas, como fue identificado uno de los participantes en los hechos, recibió una condena luego de que la víctima perdió la vida tras ser agredida.

Sujetos llegaron a un departamento en Tultitlán para invadirlo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) informó que los hechos ocurrieron en junio de 2023, en el municipio de Tultitlán.

En aquella ocasión, Cristian Yahir Olguín Callejas y dos sujetos más agredieron a un hombre, quien era dueña de un departamento, el cual habían invadido estas personas.

Víctima murió días después de ser agredida

En ese momento elementos de la Policía Municipal, quienes transitaban por el lugar se percataron de la situación y lograron la detención del ahora sentenciado.

Días después la víctima falleció a consecuencia de las heridas y golpes recibidos, a pesar de la atención médica que recibió.

¡VIOLENCIA Y DESPOJO IMPUNE! Irrumpen a golpes para robar vivienda en Azcapotzalco



Un grupo tiró puertas a patadas y martillazos para adueñarse violentamente de varios departamentos en un predio de Azcapotzalco, agrediendo a golpes a familias completas e intentando amedrentarlas… pic.twitter.com/JoY2b3BRCH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

¿Cuántos años de cárcel dieron a sujeto por muerte de víctima de invasión?

Una vez detenido, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde quedó a disposición de un juez, quien lo vinculó a proceso como probable responsable del delito de homicidio.

En proceso legal, la Fiscalía del Edomex aportó más elementos de prueba para demostrar la participación del detenido en el hecho investigado, los cuales fueron aceptados y analizados un juez.

Cristian Yahir Olguín Callejas fue declarado culpable en el homicidio del hombre, por lo que lo sentenció a 47 años y seis meses de prisión.

Suman más de 2 mil inmuebles asegurados tras ser despojados en Eeomex

El gobierno estatal ha asegurado 2 mil 996 inmuebles despojados a sus dueños, de los cuales han sido restituidos mil 859 a sus legítimos propietarios.

En el periodo del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2026, realizó 10 cateos y 34 inspecciones en los municipios de:

Acolman

Almoloya de Juárez

Atlautla

Chalco

Chimalhuacán

Coacalco

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Otumba

Otzolotepec

San Mateo Atenco

Tecámac

Tenango Del Valle

Teotihuacan

Tepotzotlán

Texcoco

Tultepec

Tultitlán

Valle de Chalco

Villa Victoria

En el municipio de Toluca se llevó a cabo el aseguramiento de 10 inmuebles en el Conjunto Habitacional Bugambilias.

Se realizó el aseguramiento de 44 inmuebles siendo 33 casas habitación y 11 predios.