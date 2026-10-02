“Vuela alto angelito": Niña Sofía Madai de 11 años es localizada sin vida al desaparecer en Tultitlán

Sofía Madai Calzada Calzada, niña de 11 años, fue localizada sin vida tras haber sido reportará cómo desaparecida en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo de una mujer, quien se encontraba en calidad de desconocida, por lo que la menor no fue identificada al momento de ser localizada.

Sofía Madai fue encontrada en Cuautitlán Izcalli

El cuerpo de la niña fue encontrado en el kilómetro 02+800 de la carretera Chamapa-Lechería, con dirección a Lechería, a la altura de la colonia San Martín Obispo, municipio de Cuautitlán Izcalli.

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que los papás de Sofía Madai acudieron para la toma de muestra de ADN y así confirmar si se trataba de su hija.

Dan último adiós a Sofía Madai

A través de redes sociales, su familia y personas cercanas a la menor, publicaron distintos mensajes en el que confirmaron el fallecimiento de Sofía. También una fuente del gobierno de Tultitlán confirmó a Azteca Noticias que, de acuerdo con la familia, la niña de 11 años había sido localizada sin vida.

El cuerpo de la pequeña fue entregado para darle el último adiós en una funeraria ubicada en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán.

"En paz descanses. Vuela alto angelito", publicó su papá José en sus redes sociales, mensaje acompañado con un moño en señal de luto.

Desaparición de Sofía es investigada por la fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició la investigación por la desaparición de la menor de 11 años, a quien se le vio por última vez en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Tultitlán.

Las autoridades emitieron la ficha de búsqueda correspondiente para dar con su paradero, pero tras confirmarse su fallecimiento, inició una indagatoria para esclarecer lo que pasó.

Hasta este momento la investigación continúa abierta y se desconoce las causas de los hechos, en tanto, no hay personas detenidas o posiblemente relacionadas con la situación.

