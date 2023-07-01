Matrimonio de 100 años de edad muere con cuatro horas de diferencia

Un matrimonio en Brasil cumplió su promesa de estar juntos incluso después de la muerte, ya que tras 80 años de casados, ambos murieron el mismo día, con tan solo cuatro horas de diferencia.

Mamédio Alves Magalhaes, de 105 años de edad, y Ana Araujo Magalhaes, de 100, pasaron 80 años de su vida juntos hasta que la muerte los separó, pero solo por unas horas y los dos murieron el pasado viernes 30 de junio en la región de Paraná.

De acuerdo con medios locales, la pareja no tuvo hijos pero ayudaron a la crianza de otros niños de su familia y hasta de algunos con los que no tenían parentesco pero que vivían en la misma comunidad que ellos.

Muere un matrimonio con un intervalo de 4 horas tras pasar 80 años juntos, un matrimonio de brasileños, se trata de Mamédio Alves Magalhães, de 105 años, y Ana Araújo Magalhães, de 100 años. pic.twitter.com/5wZZoVc2Q8 — Chapoisat (@ChapoisatMoises) July 1, 2023

De acuerdo con el medio español La Vanguardia, Mamédio, a pesar de sus 105 años, estaba lúcido y con sus facultades mentales, pero cuando los médicos desahuciaron a su esposa, él hombre dejó de comer y su salud desmejoró.

La situación de Mamédio se complicó, por lo que fue internado en un hospital, mientras su esposa se quedó en casa, ya que ella no tenía lucidez. Él murió primero en el nosocomio y cuatro horas después Ana dejó de respirar.

Las parejas que han muerto con horas de diferencia

En los últimos años se han registrado varias parejas longevas, como el matrimonio que murió con cuatro horas de diferencia. Entre ellos se encuentran Herbert Fisher y Zelmyra Fisher quienes estuvieron casados 86 años, hasta que el señor Fisher murió.

También ha habido otros matrimonios que murieron con horas de diferencia, como Harriet y Jacket, una pareja en Oakville, Missouri, Estados Unidos, quienes tras 65 años de matrimonio, murieron con unas horas de diferencia.

Otro caso similar fue el de Hunter y Jane, quienes se casaron en 1943 y estuvieron juntos por 79 años. Hasta que ambos cumplieron 100 años de edad y murieron con 20 horas de diferencia.