Conoce a “Maya”, la primera cría de lobo clonado en la historia

La compañía Sinogene, ubicada en China, ofreció una conferencia de prensa, en la que dio a conocer el nacimiento de la primera cría de lobo clonado del mundo, la cual lleva el nombre de “Maya”.

El objetivo principal de este proyecto es que la tecnología de clonación sirva como un nuevo proceso para la protección de animales que se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del lobo ártico, quien fue incluido en la Lista Roja de Especies Amenazadas de 2012 por la UICN.

|sinogene.org

¿Cómo lograron que Maya fuera la primera cría de lobo en ser clonada?

Después de años y años de intentos fallidos, la empresa de clonación de mascotas ubicada en China, tomó algunas células de lobo del ártico e introdujo un óvulo fecundado en una perrita Beagle, la cual sirvió como madre sustituta y quien dio a luz a la primera cría de lobo clonado.

De acuerdo al comunicado de la empresa, la tecnología de clonación de la primera cría de lobo clonado, utilizó la plataforma de clonado de perros, la cual, según la empresa, ha demostrado un gran valor de aplicación.

Algunos medios de comunicación han informado que “Maya” se encuentra en un buen estado de salud, viviendo con su madre en el laboratorio de Sinogene en Xuzhou, China; sin embargo se planea que la primera cría de lobo clonado, la cual pertenece a la especie de lobo ártico, sea trasladada el mismo parque donde se encuentran los de su especie y así ella pueda convivir con ellos.

VIDEO: Ten months after an Arctic wolf died at a zoo in northern China, a new cub was born through cloning technology. Using a beagle dog as the gestational carrier, Beijing-based Sinogene Biotechnology claim they have cloned an Arctic wolf, the "world's first" of its kind. pic.twitter.com/dFdLmRZhnD — AFP News Agency (@AFP) September 22, 2022

China busca salvar animales a través de la clonación

Sinogene, es una compañía en China que se encarga de clonar todo tipo de mascotas, perros, gatos, caballos, entre otros y es un servicio ampliamente difundido en el país.

Sin embargo, en esta ocasión, la empresa considera que la tecnología de clonación podría salvar a muchas especies que se encuentran en peligro de extinción, por lo que su propósito es proteger la biodiversidad.

"La biodiversidad está relacionada con el bienestar humano y es una base importante para la supervivencia y el desarrollo humano (…) La población mundial total de animales de todo tipo se redujo en un 60%. En China, una gran cantidad de especies en peligro de extinción se enfrentan a esta situación todos los días”, expresó la empresa en un comunicado.

