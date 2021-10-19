Mayorkas, secretario de Seguridad de EUA, da positivo a Covid-19
Alejandro Mayorkas dio positivo a la prueba de Covid-19 que le realizaron en EUA como protocolo previo a su viaje a Colombia.
Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EUA), dio positivo a Covid-19, a pesar de tener su esquema de vacunación completo, informó la portavoz del departamento, Marsha Espinosa.
A través de un comunicado, el gobierno estadounidense detalló que Mayorkas dio positivo la mañana de este martes tras realizarse una prueba de Covid-19 como parte del protocolo de rutina previo a un viaje que tenía agendado el secretario de Seguridad.
Agregó que Alejandro Mayorkas ya cuenta con su esquema de vacunación anticovid completo, por lo cual solo muestra síntomas de “una congestión leve”; sin embargo, se aislará y trabajará en casa, de acuerdo con los protocolos de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades). Asimismo el departamento informó que ya “puso en marcha el rastreo de contactos”.
Secretary Mayorkas tested positive this morning for COVID-19 after taking a test as part of routine pre-travel protocols. He is experiencing only mild congestion; he is fully vaccinated and will isolate and work at home per CDC protocols and medical advice.— Marsha (Catron) Espinosa (@MCatronDHS) October 19, 2021
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenía previsto viajar junto con el secretario de Estado Antony Blinken a Colombia para asistir a la reunión del presidente Iván Duque, este 20 de octubre.
¿Con quién tuvo contacto Mayorkas antes de dar positivo a Covid-19?
El sábado, Alejandro Mayorkas asistió al evento conmemorativo anual de oficiales de la policía nacional en el Capitolio de Estados Unidos, al cual también acudieron el presidente Joe Bide, la primera dama Jill Biden y otros funcionarios de alto rango.
En la reunión, que se celebró al aire libre, el secretario no portó cubrebocas, tampoco el presidente utilizó la mascarilla.
Un día antes, Mayorkas asistió a la Ceremonia de Colocación de Corona y Monumento Conmemorativo de Valor y Protección Fronteriza de Aduanas y Protección (CBP), en honor a los agentes que murieron en cumplimiento de su deber.
Tras darse a conocer el contagio de Mayorkas de Covid-19, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, le deseó pronta recuperación a través de su cuenta de Twitter.
Le deseo pronto restablecimiento al Secretario Alejandro Mayorkas https://t.co/MPWTIVgCzW— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 19, 2021
“Le deseo pronto restablecimiento al Secretario Alejandro Mayorkas”, se lee en el tuit de Ebrard.