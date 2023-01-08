McCarthy es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de EU

Después de 15 ronda de votaciones, este sábado el republicano Kevin McCarthy fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara de representantes de Estados Unidos, tras hacer amplias concesiones a los intransigentes de derecha que plantearon dudas sobre la capacidad del partido para gobernar.

La victoria de McCarthy como nuevo presidente de la Cámara de Representantes, puso fin a la disfunción más profunda del Congreso en más de 160 años y dejó ver las dificultades que enfrentará para liderar una mayoría estrecha y profundamente polarizada.

Kevin McCarthy, de 57 años de edad, sufrió una humillación final cuando el representante Matt Gaetz retuvo su voto en la boleta número 14 cuando se acercaba la medianoche, lo que provocó una pelea en la que el republicano Mike Rogers tuvo que ser apartado físicamente

Sin embargo, finalmente ganó por un margen de 216-212. Pudo ser elegido con los votos de menos de la mitad de los miembros de la Cámara solo porque seis en su propio partido retuvieron sus votos, sin respaldar a McCarthy como líder, pero tampoco votando por otro contendiente, así que las votación se extendieron hasta 15 rondas.

|Reuters

McCarthy se quedó con el control de la Cámara de Representantes y tomó el mazó por primera vez para dar inició a un nuevo Congreso en Estados Unidos que estará dividido, con el Senado bajo el control de los demócratas.

En su discurso, McCarthy habló sobre una amplia gama de prioridades, desde recortar el gasto en inmigración hasta librar batallas de la guerra cultural.

¿Cómo se convirtió McCarthy en líder de la Cámara?

McCarthy fue elegido solo después de aceptar una demanda de los intransigentes de que cualquier legislador pueda pedir su destitución en cualquier momento. Eso reducirá drásticamente el poder que tendrá cuando intente aprobar leyes sobre temas críticos, como la financiación del gobierno, el abordaje del techo de deuda inminente de la nación y otras crisis que puedan surgir.

El desempeño más débil de lo esperado de los republicanos en las elecciones intermedias de noviembre los dejó con una estrecha mayoría de 222-212, lo que ha dado un poder descomunal a los derechistas que se opusieron al liderazgo de McCarthy.

Esas concesiones, incluidos fuertes recortes de gastos y otras restricciones a los poderes de McCarthy, podrían apuntar a más turbulencias en los próximos meses, especialmente cuando el Congreso deberá aprobar un aumento adicional de la autoridad de endeudamiento de Estados Unidos por 31.4 billones de dólares.

Durante la última década, los republicanos cerraron repetidamente gran parte del gobierno y empujaron al mayor prestatario del mundo al borde del incumplimiento en un esfuerzo por lograr fuertes recortes de gastos, generalmente sin éxito.

Varios de los intransigentes han cuestionado la voluntad de McCarthy de participar en tales arriesgadas negociaciones con Biden, cuyos demócratas controlan el Senado. Se han enfurecido en el pasado cuando los republicanos del Senado encabezados por Mitch McConnell acordaron acuerdos de compromiso.

Los partidarios de la línea dura, que también incluyen al presidente de Freedom Caucus, Scott Perry, de Pensilvania, y Chip Roy, de Texas, dijeron que las concesiones que extrajeron de McCarthy facilitarán la aplicación de tales tácticas, o forzarán otra votación sobre el liderazgo de McCarthy si no está a la altura de sus expectativas.

Los 14 votos fallidos de esta semana marcaron el mayor número de votos para la presidencia desde 1859, en los turbulentos años previos a la Guerra Civil.

