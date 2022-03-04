Médicos venezolanos atienden a refugiados de Ucrania

El líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció este jueves que un grupo de 11 médicos venezolanos en el exterior serán voluntarios para atender a refugiados tras la movilización militar rusa en Ucrania.

Guaidó aseguró que aunque la misión se trata de un aporte “simbólico", no se descarta una ampliación:

Anuncio la creación de una misión de voluntarios en el área de salud (…) Venezolanos que han sido refugiados, que son migrantes, médicos, doctores, sirviendo como voluntarios para atender una emergencia humanitaria.

El líder opositor acompañó a otros dirigentes y ciudadanos venezolanos a manifestarse en apoyo a Ucrania.

Hasta ahora, la misión estaría conformada por poco menos de una docena de médicos, pero se está evaluando poder ampliar el grupo de venezolanos para “apoyar a los refugiados de Ucrania”.

Al menos un millón de personas han abandonado Ucrania en una semana de conflicto, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.