Estos son los países más corruptos de América Latina, según un estudio

Transparencia Internacional informó que América Latina sigue estancada en el combate a la corrupción, pese a contar con un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal. El estudio también indicó que Venezuela, Haití y Nicaragua son los tres países más corruptos de la región.

El reporte de Transparencia Internacional evalúa a 180 naciones en el mundo calificando cuáles son los países más corruptos en el sector público. El estudio añadió que en un año, 22 países no mostraron cambios relevantes. Y en los últimos 10 años, solo Guyana y Paraguay tuvieron mejoras significativas en el tema.

Mientras que Venezuela, Haití y Nicaragua, quienes enfrentan crisis humanitarias, obtuvieron la peor puntuación y se colocaron como los países más corruptos de América Latina con 14, 20 y 22 puntos respectivamente.

Además, Estados Unidos, Chile y Canadá, las tres naciones más sólidas de la región, y quienes lideran el ranking de este año, presentaron un deterioro en el combate a la corrupción, sin embargo aún son los mejores posicionados.

🚨 OUT NOW! We analysed 180 countries to see how they scored in the fight against #corruption. Check out your country’s score! #CPI2021 https://t.co/PhjOYrvNIp — Transparency International (@anticorruption) January 25, 2022

El estudio de Transparencia Internacional señaló que los gobiernos de Brasil, Venezuela, El Salvador y Guatemala utilizaron la intimidación, las noticias falsas y ataques directos contra organizaciones civiles, periodistas y activistas, incluyendo a quienes luchan contra la corrupción. Por ello están considerados entre los países más corruptos.

Mientras tanto, en Colombia, se evidenciaron graves excesos en el uso de la fuerza policial durante manifestaciones masivas contra la reforma fiscal, además de ataques a los derechos de movilización, participación y protesta ciudadana.

Venezuela, con 14 puntos, obtuvo la calificación más baja en América Latina y prácticamente en todo el mundo, sobre su lucha contra la corrupción. El reporte indicó que en ese país se violaron los derechos sociales, incluyendo la educación, salud y alimentación. Además aumentaron los presos políticos y la represión contra la disidencia y voces críticas.

Ante estos resultados, Venezuela quedó como el número uno de los países más corruptos de América Latina.

¿Cuántos puntos tiene México en la lucha contra la corrupción?

México alcanzó 31 puntos, lo que significa que no hubo avances en el índice de percepción. Además, recientemente, surgieron críticas sobre el uso político-electoral de la Fiscalía General que, pese a su autonomía formal, no es percibida como independiente.