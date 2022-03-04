Ucrania reporta incendio en planta nuclear de Zaporizhia

Dmitro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, informó que la planta nuclear de Zaporizhia se encuentra en llamas debido a que los rusos están disparando contra ella tras un enfrentamiento de tropas rusas y soldados.

El ministró alertó que los soldados rusos disparan desde todos lados contra la planta nuclear más grande de Europa, lo que podría ocasionar una catástrofe 10 veces más grande que Chernobyl.

Por lo que solicitó a las fuerzas rusas parar el ataque y permitir a los bomberos entrar al lugar a apagar el fuego y establecer un perímetro de seguridad en la planta nuclear de Zaporizhia.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

“El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, será 10 veces más grande que Chernobyl. Los rusos deben cesar inmediatamente el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad”.

En redes sociales circulan algunos video de la planta nuclear de Zaporizhia, la principal fuente de energía de Ucrania, donde se ve envuelta en llamas debido a los ataques de las fuerzas rusas.

¿Qué es la central nuclear de Zaporizhia?

La planta nuclear de Zaporizhia comenzó a construirse en 1981 y está ubicada a orillas del embalse de Kakhovka. Es considerada la central nuclear más grande de Europa y Ucrania.

Cada año, la planta genera entre 40 mil y 42 mil millones de kWh de electricidad, lo que representa una quinta parte de la producción anual de electricidad del país y la mitad de su producción en las centrales nucleares de Ucrania.

Según los resultados de 2000, la central nuclear de Zaporizhzhya fue reconocida como una de las tres mejores centrales nucleares del mundo, lo que cumple plenamente con los requisitos del OIEA.

De acuerdo con la página de la planta nuclear, la tecnología de Zaporizhia SSNF se basa en el almacenamiento de conjuntos de combustible gastado en contenedores de hormigón ventilados ubicados en el sitio dentro de la planta de energía nuclear.

