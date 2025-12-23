Lista de las 205 colonias de Guadalajara afectadas por el “mega corte” de agua en Jalisco
El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirmó un mega corte de agua programado para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que precisamente afectará a 205 colonias de Guadalajara a partir del sábado 3 de enero de 2026; esto como parte de labores de mantenimiento preventivo de la red hidráulica en Jalisco, informó el organismo.
Cabe decir que este corte de agua, es uno de los más grandes que se registran en los últimos años, ya que forma parte de una intervención mayor a la infraestructura hidráulica, como equipos de bombeo, válvulas, además de sistemas eléctricos; todo esto para garantizar un suministro de agua más eficiente, además de seguro, en un mediano plazo.
¿Qué colonias quedarán sin agua en Guadalajara?
Este megacorte afectará colonias en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, además de generar variaciones de presión en municipios cercanos como Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Las zonas más impactadas incluyen a 205 colonias en Guadalajara.
En algunos sectores de Jalisco, el suministro no se suspenderá totalmente, pero sí se experimentará baja presión de agua, mientras que otras colonias enfrentarán una falta total del servicio.
🛠️⚠️¡Aviso importante!⚠️ 🚜— Siapagdl (@siapagdl) December 22, 2025
El próximo 3 de enero el #SIAPA realizará trabajos de mantenimiento en su infraestructura; labores necesarias para mantener la red hidráulica en buenas condiciones. La intervención inicia a las 01:00 horas y tendrá una duración aproximada de 13 horas. pic.twitter.com/DKUtVuQLnV
Lista completa de las 205 colonias en Guadalajara, sin agua; Según el comunicado oficial de SIAPA, las colonias afectadas son:
- 1 de Mayo
- 18 de Marzo
- 5 de Mayo
- Agustín Yáñez
- 8 de Julio
- Abastos
- Álamo Industrial
- Alcalde Barranquitas
- Aldama Tetlán
- Aarón Joaquín
- Americana
- Analco
- Arroyo Hondo
- Azteca
- Barrio del Santuario
- Bosques de la Victoria
- Bugambilias
- Cardenal
- Caracol
- Cedros
- Chorillo
- Ciudad del Deporte
- Colinas de San Javier
- Colinas del Oeste
- Contry
- Coyula
- Crucero de Zapata
- Del Alamo
- Del Bosque
- Del Fresno
- Del Valle
- Diamante
- Dr. Antillón
- El Batallón
- El Colli
- El Deportista
- El Estadio
- El Paraíso
- El Polvorín
- El Pueblito
- El Refugio
- El Salto
- Fábrica de Tabacos
- Fincas del Bosque
- Flores Magón
- Fuerte de San José
- Garduño
- Garibaldi
- Gómez Farías
- González Gallo
- Granjas Avícolas
- Guadalupana
- Guadalupe
- Hacienda del Niño
- Héroes de Chapultepec
- Héroes de la Paz
- Hidalgo
- Hogar y Seguridad
- Hoya de Oro
- Independencia
- Isla de Janitzio
- Itinerante
- Jacinto López
- Jardines Alcalde
- Jardines de la Cruz
- Jardines de la Madrid
- Jardines de San José
- Jardines del Bosque
- Jardines del Country
- Jardines del Sur
- Jardines del Valle
- Jardines La Cruz
- Jardines Providencia
- Jerez
- Joaquín Amaro
- Juan Manuel
- Juárez
- La Calma
- La Cantera
- La Concha
- La Coruña
- La Estancia
- La Fe
- La Forestal
- La Giralda
- La Granja
- La Loma
- La Longaniza
- La Misión
- La Nogalera
- La Normal
- La Palma
- La Perla
- La Podadera
- La Tapia
- Laguna de Santa Bárbara
- Ladrillera de Benítez
- Las Amezquitas
- Las Águilas
- Las Américas
- Las Brisas
- Las Cañadas
- Las Fuentes
- Las Huertas
- Las Liebres
- Las Palmas
- Las Pomas
- Las Torres
- Lázaro Cárdenas
- Leones Negros
- Libertad
- Lomas de Chapultepec
- Lomas de Enmedio
- Lomas de la Cruz
- Lomas de la Victoria
- Lomas de Morelos
- Lomas de Polanco
- Lomas de San Eugenio
- Lomas de San Pedro
- Lomas del Gallo
- Lomas del Paradero
- Lomas Independencia
- López de Legazpi
- López Portillo
- Los Agaves
- Los Arrayanes
- Los Bosques
- Los Colorines
- Los Gavilanes
- Los Olivos
- Los Pinos
- Los Robles
- Los Sauces
- Los Silos
- Luna
- Magaña
- Margarita Maza de Juárez
- Martín Luther King
- Matamoros
- Medallas de la Paz
- Mercado de Abastos
- Mesa del Rey
- Mesa Imperial
- Mexicaltzingo
- Miravalle
- Monraz
- Morelos
- Nación
- Nezahualcóyotl
- Niños Héroes
- Oblatos
- Obrera
- Ojo de Agua
- Palo Blanco
- Parajes del Sur
- Parque de la Arboleda
- Parque Industrial El Álamo
- Parque Industrial Plan de Ayala
- Patria
- Periférico Sur
- Petrolera
- Plan de Ayala
- Prados del Tepeyac
- Prados Providencia
- Prados Vallarta
- Presa de Rodas
- Progreso
- Pueblita de Guadalupe
- Pueblito del Centenario
- Puerto de Hierro
- Punta del Cielo
- Purísima
- Rafael Padilla
- Ranchería de Tepa
- Real del Valle
- Refugio
- Regina
- Residencial La Cruz
- Río Azul
- Río Hondo
- Río Verde
- Rinconada de la Huerta
- Rincón de Bosques
- Rincón de la Sala
- Rinconera
- Rivera del Río
- Sabinos
- San Andrés
- San Antonio
- San José del Chiquihuite
- San Juan de Ocotán
- San Juan de Dios
- San Miguel de Mezquititlán
- Santa Adelaida
- Santa Ana Tepetates
- Santa Cecilia
- Santa Cruz de las Armas
- Santa Fe
- Santa María de Silo
- Santa María
- Santa Rosa
- Santos Degollado
- Segunda Sección de Santa Cruz
- Solidaridad
- Tetlán
- Tetlán Río Verde
- Tlaquepaque
- Tomasa Estala
- Topochico
- Tropas de la Independencia
- Unidad Habitacional 18 de Marzo
- Unidad Infonavit Colón
- Universitaria
- Valle Real
- Valle Verde
- Vallarta
- Valle del Álamo
- Verde Valle
- Vicente Guerrero
- Victoria
- Villa de Guadalupe
- Villa del Bajío
- Villa Guerrero
- Villa Hermosa
- Villa Vicente Guerrero
- Villas de Guadalupe
- Villas del Mediterráneo
- Vistas del Nilo
- Vistas del Sur
- Zona Industrial.
¿Cuándo inicia y termina el corte de agua en Jalisco?
Conforme a SIAPA, este mega corte de agua iniciará a la 01:00 horas del sábado 3 de enero de 2026 y se espera que las labores de mantenimiento duren unas 13 horas. Cabe señalar que el restablecimiento del servicio comenzará de manera gradual, durante la misma noche del sábado, aunque en algunas zonas la normalización total podría extenderse hasta el día miércoles 7 de enero de 2026, debido a la topografía y complejidad de la red de distribución.
¿Cómo solicitar una pipa de agua en Guadalajara?
¡Mantén la calma! Para apoyar a las colonias más afectadas por el corte, SIAPA habilitará gratis el servicio de pipas de agua potable. Aquellos que necesiten este tipo de apoyo pueden solicitarlo a través de SIAPATEL marcando al 073, o por medio de las redes sociales oficiales del organismo en “X”y Facebook (@siapagdl).
Cabe decir que con esta medida se busca garantizar el acceso al agua durante la suspensión temporal y aliviar las posibles dificultades que enfrentarán los residentes.
¿Por qué es importante este mega corte? Las autoridades locales señalan que realizar estos trabajos en temporada invernal, cuando el consumo de agua es menor, permite una recuperación más eficiente del sistema y reduce el impacto sobre la población en Jalisco.