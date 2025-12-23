Lista de las 205 colonias de Guadalajara afectadas por el “mega corte” de agua en Jalisco

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) confirmó un mega corte de agua programado para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que precisamente afectará a 205 colonias de Guadalajara a partir del sábado 3 de enero de 2026; esto como parte de labores de mantenimiento preventivo de la red hidráulica en Jalisco, informó el organismo.

Cabe decir que este corte de agua, es uno de los más grandes que se registran en los últimos años, ya que forma parte de una intervención mayor a la infraestructura hidráulica, como equipos de bombeo, válvulas, además de sistemas eléctricos; todo esto para garantizar un suministro de agua más eficiente, además de seguro, en un mediano plazo.

¿Qué colonias quedarán sin agua en Guadalajara?

Este megacorte afectará colonias en Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, además de generar variaciones de presión en municipios cercanos como Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. Las zonas más impactadas incluyen a 205 colonias en Guadalajara.

En algunos sectores de Jalisco, el suministro no se suspenderá totalmente, pero sí se experimentará baja presión de agua, mientras que otras colonias enfrentarán una falta total del servicio.

🛠️⚠️¡Aviso importante!⚠️ 🚜



El próximo 3 de enero el #SIAPA realizará trabajos de mantenimiento en su infraestructura; labores necesarias para mantener la red hidráulica en buenas condiciones. La intervención inicia a las 01:00 horas y tendrá una duración aproximada de 13 horas. pic.twitter.com/DKUtVuQLnV — Siapagdl (@siapagdl) December 22, 2025

Lista completa de las 205 colonias en Guadalajara, sin agua; Según el comunicado oficial de SIAPA, las colonias afectadas son:

1 de Mayo





18 de Marzo





5 de Mayo





Agustín Yáñez





8 de Julio





Abastos





Álamo Industrial





Alcalde Barranquitas





Aldama Tetlán





Aarón Joaquín





Americana





Analco





Arroyo Hondo





Azteca





Barrio del Santuario





Bosques de la Victoria





Bugambilias





Cardenal





Caracol





Cedros



Chorillo





Ciudad del Deporte





Colinas de San Javier





Colinas del Oeste





Contry





Coyula





Crucero de Zapata





Del Alamo





Del Bosque





Del Fresno





Del Valle





Diamante



Dr. Antillón





El Batallón





El Colli





El Deportista





El Estadio





El Paraíso





El Polvorín





El Pueblito





El Refugio





El Salto





Fábrica de Tabacos





Fincas del Bosque





Flores Magón





Fuerte de San José





Garduño





Garibaldi







Gómez Farías







González Gallo





Granjas Avícolas





Guadalupana





Guadalupe





Hacienda del Niño





Héroes de Chapultepec





Héroes de la Paz





Hidalgo





Hogar y Seguridad





Hoya de Oro





Independencia





Isla de Janitzio





Itinerante





Jacinto López





Jardines Alcalde





Jardines de la Cruz





Jardines de la Madrid





Jardines de San José





Jardines del Bosque





Jardines del Country





Jardines del Sur





Jardines del Valle





Jardines La Cruz





Jardines Providencia





Jerez





Joaquín Amaro





Juan Manuel





Juárez





La Calma





La Cantera





La Concha





La Coruña





La Estancia





La Fe





La Forestal





La Giralda





La Granja





La Loma





La Longaniza





La Misión





La Nogalera





La Normal





La Palma





La Perla





La Podadera





La Tapia





Laguna de Santa Bárbara





Ladrillera de Benítez





Las Amezquitas





Las Águilas





Las Américas





Las Brisas





Las Cañadas





Las Fuentes





Las Huertas





Las Liebres





Las Palmas





Las Pomas





Las Torres





Lázaro Cárdenas





Leones Negros





Libertad





Lomas de Chapultepec





Lomas de Enmedio





Lomas de la Cruz





Lomas de la Victoria





Lomas de Morelos





Lomas de Polanco





Lomas de San Eugenio





Lomas de San Pedro





Lomas del Gallo





Lomas del Paradero





Lomas Independencia





López de Legazpi





López Portillo





Los Agaves





Los Arrayanes





Los Bosques





Los Colorines





Los Gavilanes





Los Olivos





Los Pinos





Los Robles





Los Sauces





Los Silos





Luna





Magaña





Margarita Maza de Juárez





Martín Luther King





Matamoros





Medallas de la Paz





Mercado de Abastos





Mesa del Rey





Mesa Imperial





Mexicaltzingo





Miravalle





Monraz





Morelos





Nación





Nezahualcóyotl





Niños Héroes





Oblatos





Obrera





Ojo de Agua





Palo Blanco





Parajes del Sur







Parque de la Arboleda





Parque Industrial El Álamo





Parque Industrial Plan de Ayala





Patria





Periférico Sur





Petrolera





Plan de Ayala





Prados del Tepeyac





Prados Providencia





Prados Vallarta





Presa de Rodas





Progreso





Pueblita de Guadalupe





Pueblito del Centenario





Puerto de Hierro





Punta del Cielo





Purísima





Rafael Padilla





Ranchería de Tepa





Real del Valle





Refugio





Regina





Residencial La Cruz





Río Azul





Río Hondo





Río Verde





Rinconada de la Huerta





Rincón de Bosques





Rincón de la Sala





Rinconera





Rivera del Río





Sabinos







San Andrés





San Antonio





San José del Chiquihuite





San Juan de Ocotán





San Juan de Dios





San Miguel de Mezquititlán





Santa Adelaida





Santa Ana Tepetates





Santa Cecilia





Santa Cruz de las Armas





Santa Fe





Santa María de Silo





Santa María





Santa Rosa





Santos Degollado





Segunda Sección de Santa Cruz





Solidaridad





Tetlán





Tetlán Río Verde





Tlaquepaque





Tomasa Estala





Topochico





Tropas de la Independencia





Unidad Habitacional 18 de Marzo





Unidad Infonavit Colón





Universitaria





Valle Real





Valle Verde





Vallarta





Valle del Álamo





Verde Valle





Vicente Guerrero





Victoria





Villa de Guadalupe





Villa del Bajío





Villa Guerrero





Villa Hermosa





Villa Vicente Guerrero





Villas de Guadalupe





Villas del Mediterráneo





Vistas del Nilo





Vistas del Sur





Zona Industrial.



¿Cuándo inicia y termina el corte de agua en Jalisco?

Conforme a SIAPA, este mega corte de agua iniciará a la 01:00 horas del sábado 3 de enero de 2026 y se espera que las labores de mantenimiento duren unas 13 horas. Cabe señalar que el restablecimiento del servicio comenzará de manera gradual, durante la misma noche del sábado, aunque en algunas zonas la normalización total podría extenderse hasta el día miércoles 7 de enero de 2026, debido a la topografía y complejidad de la red de distribución.

¿Cómo solicitar una pipa de agua en Guadalajara?

¡Mantén la calma! Para apoyar a las colonias más afectadas por el corte, SIAPA habilitará gratis el servicio de pipas de agua potable. Aquellos que necesiten este tipo de apoyo pueden solicitarlo a través de SIAPATEL marcando al 073, o por medio de las redes sociales oficiales del organismo en “X”y Facebook (@siapagdl).

Cabe decir que con esta medida se busca garantizar el acceso al agua durante la suspensión temporal y aliviar las posibles dificultades que enfrentarán los residentes.

¿Por qué es importante este mega corte? Las autoridades locales señalan que realizar estos trabajos en temporada invernal, cuando el consumo de agua es menor, permite una recuperación más eficiente del sistema y reduce el impacto sobre la población en Jalisco.

