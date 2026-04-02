¿Cancelan el megabloqueo en carreteras? El 4 de abril podría evitar el caos vial en todo el país

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmó que el megabloqueo sigue en pie, luego de sostener un encuentro con representantes del gobierno federal encabezado por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. La organización aseguró que, aunque se expusieron las demandas del sector agrícola y del transporte, será hasta el sábado 4 de abril cuando reciban una respuesta oficial.

De acuerdo con el pronunciamiento, ese día evaluarán si existen acuerdos concretos que atiendan sus exigencias. En caso de avances reales, no descartan replantear o posponer la movilización; sin embargo, advirtieron que, de no haber solución, las protestas se llevarán a cabo el próximo lunes 6 de abril en distintas regiones del país.

El FNRCM subrayó que la inconformidad responde a problemáticas acumuladas en el campo mexicano y en el sector transportista, por lo que hicieron un llamado a ejidatarios, comunidades y trabajadores a mantenerse organizados y atentos a las decisiones que se tomen en los próximos días.

Megabloqueos podrían afectar autopistas: ¿cuáles serían?

Como parte de las acciones contempladas, se prevé un megabloqueo que impactaría importantes vías de comunicación a nivel nacional. Entre las carreteras con mayor riesgo de afectaciones se encuentran los principales accesos a la capital del país, como las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Cuernavaca.

A estas se suman otras rutas estratégicas en diversas regiones, como la carretera Panamericana (Federal 45), la autopista de Occidente (15D), así como tramos en estados como Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Sinaloa. La magnitud de las movilizaciones podría generar interrupciones importantes en el tránsito de mercancías y viajeros.

Hasta ahora, no se ha precisado si los bloqueos serán totales o parciales, ni si incluirán la toma de casetas o reducción de carriles. Esta falta de información ha generado incertidumbre entre automovilistas y transportistas, quienes aún no cuentan con rutas alternas definidas para evitar las posibles afectaciones.

¿A qué hora iniciarán los megabloqueos de transportistas y agricultores?

Según lo previsto, las protestas comenzarían alrededor de las 7:00 horas del lunes 6 de abril. Se espera la presencia de maquinaria pesada y contingentes que podrían dificultar el tránsito en diversos puntos del país desde las primeras horas del día.

El FNRCM también advirtió que el contexto internacional, como la cercanía de eventos globales que pondrán a México en el foco mundial, refuerza la necesidad de que el gobierno atienda con prontitud las demandas de quienes, aseguran, sostienen gran parte de la actividad productiva nacional.

