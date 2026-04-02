¡No te quedes en el tráfico! Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y agricultores en abril 2026; rutas alternas

¡Atención, automovilistas! La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron el megabloqueo para este lunes 6 de abril 2026, afectando las principales autopistas de México.

El bloqueo de carreteras por transportistas y agricultores se debe a la ola de extorsiones y robos a los que se enfrentan en las carreteras del país, situación que ha aumentado día con día.

Carreteras bloqueadas por transportistas y agricultores en abril 2026

¡Toma precauciones! Se espera que el megabloqueo de transportistas y agricultores afecte las principales carreteras de México, por ello, te compartimos las autopistas que podrían ser gravemente afectadas por cierres viales.



Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Por otro lado, otras autopistas que también podrían ser afectadas por los bloqueos son: Vía Corta a Chihuahua, la carretera Federal 45 Panamericana, carretera Culiacán-Mazatlán, autopista Salamanca - Celaya, carretera Federal 49 (Zacatecas - San Luis Potosí), carretera Federal 15D (Autopista de Occidente) y la carretera Morelia - Pátzcuaro.

¿Cuáles son las alternativas viales por bloqueos en carreteras de México este 6 de abril 2026?

Hasta el momento se desconoce si los manifestantes harán un cierre total, cierres parciales, toma de casetas o reducción de carriles en las distintas carreteras de México, ya que no se han dado más detalles sobre el bloqueo.

Al no tener zonas exactas del bloqueo en carreteras, aún no hay datos sobre las rutas alternas que podrían tomar las y los conductores para evitar el caos vial del próximo lunes 6 de abril 2026.

¿A qué hora comienza el megabloqueo de transportistas y agricultores el 6 de abril 2026?

El megabloqueo de transportistas y agricultores que se realizará el próximo lunes 6 de abril 2026 comenzará alrededor de las 7:00 horas , por lo que los manifestantes podrían obstruir los accesos o bloquear el avance vial con maquinaria pesada.

¿Se suspende el paro de agricultores y transportistas en carreteras de México?

El pasado 1 de abril 2026, los agricultores y transportistas se reunieron con el secretario de Claudia Sheinbaum, para dejar claras sus demanda y el transporte de todos los Estados.

Los manifestantes recibirán una respuesta el próxima sábado 4 de abril 2026. En caso de no recibir las respuestas y atención que esperan, los transportistas y agricultores mantendrán el megabloqueo de este lunes.