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Conoce los 6 mejores aeropuertos del mundo, según ACI

Airports Council International (ACI) dio a conocer su lista de mejores aeropuertos del mundo en las categorías de “Tamaño y Región”, y por “Medidas de Higiene”.

mejores aeropuertos mundo ACI
“Mejores aeropuertos del mundo”|“Sharjah International Airport”

Escrito por: Arturo Engels

ACI, el Consejo Internacional de Aeropuertos, ha revelado a los ganadores de los premios "Airport Service Quality" (ASQ) de este año, por ser los mejores aeropuertos del mundo, según los viajeros.

Conforme los aeropuertos de todo el mundo comienzan a reiniciar sus operaciones (luego de la contingencia sanitaria), comprender las necesidades y expectativas cambiantes de los usuarios, sigue siendo crucial para asegurar que su salud y seguridad son la máxima prioridad.

En respuesta a los efectos de la pandemia, ACI (Airports Council International) ha adaptado su programa global llamado ASQ (Airport Service Quality) para la recopilación y medición de datos para reconocer a los mejores aeropuertos del mundo.

Los aeropuertos han buscado adaptar su infraestructura, nuevas tecnologías, además de optimizar sus procesos para adaptarse mejor a lo que quieren los usuarios.

Mejores Aeropuertos del Mundo por Tamaño y Región

Los ganadores de los premios Airport Service Quality, han sido elegidos por viajeros o usuarios de las terminales (más de 370 mil encuestas) en diversas partes del mundo.

Los usuarios o viajeros distinguieron a 87 aeropuertos individuales en distintas categorías: Las principales categorías de premios incluyeron a los Mejores Aeropuertos por Tamaño (pasajeros al año) y Región, así como Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene (ante la contingencia sanitaria).

Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene

Fuerza Informativa Azteca te presenta los mejores aeropuertos del mundo, según su región geográfica:

África:

Jomo Kenyatta International Airport - Nairobi, Kenya

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“Mejores aeropuertos del mundo”|“Jomo Kenyatta International Airport”

Europa:

Aeroporto di Roma-Fiumicino - Rome, Italy

América Latina y el Caribe

Juan Santamaria International Airport - San José, Costa Rica

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“Mejores aeropuertos del mundo”|“Juan Santamaria International Airport”

Norteamérica:

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - Atlanta, EE.UU.

Medio Oriente:

Sharjah International Airport - Sharjah, EAU

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“Mejores aeropuertos del mundo”|“Sharjah International Airport”

Asia:

Beijing Capital International Airport - Beijing, China.

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“Mejores aeropuertos del mundo” |“Beijing Capital International Airport”

Cabe señalar que la nuevas preguntas relacionadas con la salud y la higiene que fueron agregadas al cuestionario de la encuesta efectuada en el año 2020, permiten a los aeropuertos comprender mejor la respuesta de los viajeros a las nuevas medidas de salud relacionadas con la Covid-19 y la categoría de premio correspondiente reconoce a los mejores aeropuertos del mundo que han
respondido con éxito a los ojos de los usuarios de las terminales aéreas.

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