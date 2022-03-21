Conoce los 6 mejores aeropuertos del mundo, según ACI
Airports Council International (ACI) dio a conocer su lista de mejores aeropuertos del mundo en las categorías de “Tamaño y Región”, y por “Medidas de Higiene”.
ACI, el Consejo Internacional de Aeropuertos, ha revelado a los ganadores de los premios "Airport Service Quality" (ASQ) de este año, por ser los mejores aeropuertos del mundo, según los viajeros.
Conforme los aeropuertos de todo el mundo comienzan a reiniciar sus operaciones (luego de la contingencia sanitaria), comprender las necesidades y expectativas cambiantes de los usuarios, sigue siendo crucial para asegurar que su salud y seguridad son la máxima prioridad.
En respuesta a los efectos de la pandemia, ACI (Airports Council International) ha adaptado su programa global llamado ASQ (Airport Service Quality) para la recopilación y medición de datos para reconocer a los mejores aeropuertos del mundo.
Los aeropuertos han buscado adaptar su infraestructura, nuevas tecnologías, además de optimizar sus procesos para adaptarse mejor a lo que quieren los usuarios.
(1/2) Congratulations to all the @ACI_EUROPE #ASQAwards Winners! 🏆 @izmirairport, @aena, @AeroNikolaTesla, @MilanBergamoBGY, @ankaraairport, @AeroportidiRoma, @Hial_Airports, @isavia, @AeroportLourdes— ACI World (@ACIWorld) March 10, 2022
See full list of winners: https://t.co/tmtfhPwkTy @AmadeusITGroup pic.twitter.com/9qInnofBFn
Mejores Aeropuertos del Mundo por Tamaño y Región
Los ganadores de los premios Airport Service Quality, han sido elegidos por viajeros o usuarios de las terminales (más de 370 mil encuestas) en diversas partes del mundo.
Los usuarios o viajeros distinguieron a 87 aeropuertos individuales en distintas categorías: Las principales categorías de premios incluyeron a los Mejores Aeropuertos por Tamaño (pasajeros al año) y Región, así como Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene (ante la contingencia sanitaria).
According to the latest ASQ Research report, satisfaction with safety and hygiene measures is significantly higher in Asia-Pacific and Middle East. 🌎— ACI World (@ACIWorld) March 15, 2022
Learn more 👉 https://t.co/xok5Km2MqD pic.twitter.com/bR7Y35QmJO
Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene
Fuerza Informativa Azteca te presenta los mejores aeropuertos del mundo, según su región geográfica:
África:
Jomo Kenyatta International Airport - Nairobi, Kenya
Europa:
Aeroporto di Roma-Fiumicino - Rome, Italy
Da domani viaggiare verso l'Italia sarà molto più semplice. Per l’ingresso sul territorio nazionale da qualsiasi Paese estero sarà sufficiente una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti vaccinazione, guarigione o esito negativo di un test molecolare o antigenico. pic.twitter.com/mZ1pvssg0M— Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) February 28, 2022
América Latina y el Caribe
Juan Santamaria International Airport - San José, Costa Rica
Norteamérica:
Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - Atlanta, EE.UU.
Domestic Terminal Canopies by the numbers📝— Atlanta Airport (@ATLairport) March 15, 2022
🏗 3,500 tons of steel = 9 Boeing 777 ✈️
💡 6,800 LED lights stretched across 19,776 sq. yards of canopy cover = 3 football fields 🏈
💧 38 concrete piers totaling 1,100+ cubic yards of concrete = 12 swimming pools 🏊♀️ #ATLAirport pic.twitter.com/WzAIh0JwiZ
Medio Oriente:
Sharjah International Airport - Sharjah, EAU
Asia:
Beijing Capital International Airport - Beijing, China.
Cabe señalar que la nuevas preguntas relacionadas con la salud y la higiene que fueron agregadas al cuestionario de la encuesta efectuada en el año 2020, permiten a los aeropuertos comprender mejor la respuesta de los viajeros a las nuevas medidas de salud relacionadas con la Covid-19 y la categoría de premio correspondiente reconoce a los mejores aeropuertos del mundo que han
respondido con éxito a los ojos de los usuarios de las terminales aéreas.
Inauguración Aeropuerto Felipe Ángeles en México
Dos meses y medio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio el banderazo de salida a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA) hoy lunes 21 de marzo del 2022 la obra emblemática del gobierno federal es inaugurada.
El presidente @lopezobrador_ encabeza la ceremonia de inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles #AIFA @aifa_aeropuerto que hoy comenzó con operaciones. pic.twitter.com/WOCp6nbaZq— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2022