Conoce los 6 mejores aeropuertos del mundo, según ACI

ACI, el Consejo Internacional de Aeropuertos, ha revelado a los ganadores de los premios "Airport Service Quality" (ASQ) de este año, por ser los mejores aeropuertos del mundo, según los viajeros.

Conforme los aeropuertos de todo el mundo comienzan a reiniciar sus operaciones (luego de la contingencia sanitaria), comprender las necesidades y expectativas cambiantes de los usuarios, sigue siendo crucial para asegurar que su salud y seguridad son la máxima prioridad.

En respuesta a los efectos de la pandemia, ACI (Airports Council International) ha adaptado su programa global llamado ASQ (Airport Service Quality) para la recopilación y medición de datos para reconocer a los mejores aeropuertos del mundo.

Los aeropuertos han buscado adaptar su infraestructura, nuevas tecnologías, además de optimizar sus procesos para adaptarse mejor a lo que quieren los usuarios.

Mejores Aeropuertos del Mundo por Tamaño y Región

Los ganadores de los premios Airport Service Quality, han sido elegidos por viajeros o usuarios de las terminales (más de 370 mil encuestas) en diversas partes del mundo.

Los usuarios o viajeros distinguieron a 87 aeropuertos individuales en distintas categorías: Las principales categorías de premios incluyeron a los Mejores Aeropuertos por Tamaño (pasajeros al año) y Región, así como Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene (ante la contingencia sanitaria).

According to the latest ASQ Research report, satisfaction with safety and hygiene measures is significantly higher in Asia-Pacific and Middle East. 🌎



Learn more 👉 https://t.co/xok5Km2MqD pic.twitter.com/bR7Y35QmJO — ACI World (@ACIWorld) March 15, 2022

Mejores Aeropuertos por Medidas de Higiene

Fuerza Informativa Azteca te presenta los mejores aeropuertos del mundo, según su región geográfica:

África:

Jomo Kenyatta International Airport - Nairobi, Kenya

“Mejores aeropuertos del mundo”|“Jomo Kenyatta International Airport”

Europa:

Aeroporto di Roma-Fiumicino - Rome, Italy

Da domani viaggiare verso l'Italia sarà molto più semplice. Per l’ingresso sul territorio nazionale da qualsiasi Paese estero sarà sufficiente una delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti vaccinazione, guarigione o esito negativo di un test molecolare o antigenico. pic.twitter.com/mZ1pvssg0M — Aeroporti di Roma (@AeroportidiRoma) February 28, 2022

América Latina y el Caribe

Juan Santamaria International Airport - San José, Costa Rica

“Mejores aeropuertos del mundo”|“Juan Santamaria International Airport”

Norteamérica:

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - Atlanta, EE.UU.

Domestic Terminal Canopies by the numbers📝



🏗 3,500 tons of steel = 9 Boeing 777 ✈️



💡 6,800 LED lights stretched across 19,776 sq. yards of canopy cover = 3 football fields 🏈



💧 38 concrete piers totaling 1,100+ cubic yards of concrete = 12 swimming pools 🏊‍♀️ #ATLAirport pic.twitter.com/WzAIh0JwiZ — Atlanta Airport (@ATLairport) March 15, 2022

Medio Oriente:

Sharjah International Airport - Sharjah, EAU

“Mejores aeropuertos del mundo”|“Sharjah International Airport”

Asia:

Beijing Capital International Airport - Beijing, China.

“Mejores aeropuertos del mundo” |“Beijing Capital International Airport”

Cabe señalar que la nuevas preguntas relacionadas con la salud y la higiene que fueron agregadas al cuestionario de la encuesta efectuada en el año 2020, permiten a los aeropuertos comprender mejor la respuesta de los viajeros a las nuevas medidas de salud relacionadas con la Covid-19 y la categoría de premio correspondiente reconoce a los mejores aeropuertos del mundo que han

respondido con éxito a los ojos de los usuarios de las terminales aéreas.

Inauguración Aeropuerto Felipe Ángeles en México

Dos meses y medio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio el banderazo de salida a la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AIFA) hoy lunes 21 de marzo del 2022 la obra emblemática del gobierno federal es inaugurada.